Mostra mercato anima Umbertide con la quinta edizione evento

8 Febbraio 2026 Ultime notizie, Umbertide 0

Viale Unità d’Italia a Umbertide accoglie espositori e pubblico (60 caratteri)

L’inaugurazione della quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino ha trasformato viale Unità d’Italia in un percorso vivace e affollato, dove il tessuto cittadino di Umbertide si è intrecciato con l’energia degli espositori arrivati per l’occasione. Fin dalle prime ore della mattina, l’evento ha mostrato la sua capacità di richiamare pubblico e curiosità, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili del periodo.

Un’apertura partecipata e istituzionale

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dagli assessori Francesco Cenciarini e Lara Goracci, affiancati dal consigliere provinciale Giovanni Dominici. Accanto alle istituzioni, il presidente dell’associazione L’Arte e la Terra, Mario Lillocci, insieme a Lanfranco Proietti e Valter Agostinelli, ha guidato l’avvio ufficiale della giornata, frutto di una collaborazione consolidata con il Comune.

Il supporto operativo della Polizia Locale e della Sogit Sezione di Spoleto “Le Aquile” ha garantito ordine e assistenza, mentre il servizio antincendio e di sicurezza ha contribuito a mantenere un clima sereno e ben organizzato. Un insieme di presenze che ha sottolineato la volontà di offrire un evento curato in ogni dettaglio.

Un percorso tra artigianato, sapori e tradizioni

La mostra mercato propone una selezione ampia e variegata di prodotti, frutto di un lavoro di scelta orientato alla qualità e all’originalità. Gli stand dedicati all’artigianato locale raccontano storie di manualità e creatività, mentre gli spazi riservati alla gastronomia tipica offrono un viaggio nei sapori del territorio, tra dolci artigianali, specialità regionali e proposte culinarie che richiamano tradizioni familiari.

Accanto ai prodotti alimentari trovano posto articoli di abbigliamento, pelletteria, biancheria per la casa e oggetti per la persona, componendo un mosaico commerciale che rende la passeggiata lungo viale Unità d’Italia un’esperienza completa, tra acquisti, incontri e momenti di socialità.

Una giornata che valorizza la comunità

Per l’intera giornata, la mostra mercato si conferma come un punto di riferimento per cittadini e visitatori, capace di animare uno dei viali più rappresentativi della città. L’iniziativa non solo sostiene gli espositori, ma rafforza il legame tra la comunità e le sue tradizioni, trasformando un appuntamento annuale in un’occasione di partecipazione collettiva.

La quinta edizione consolida così il ruolo dell’evento come spazio di incontro e valorizzazione del territorio, offrendo un’immagine dinamica e accogliente di Umbertide, dove la dimensione commerciale si intreccia con quella sociale e culturale.

I nostri video

Rassegna_Stampa_Umbria
Rassegna_Stampa_Umbria
Il telegiornale dell'Umbria del 6 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 6 febbraio 2026
Spari dalla finestra, a Bracciano arrestato un uomo
Solo il 57,4% delle donne lavorae il 70% delle dimissioni è femminileCompetitività significa Parità
Presentato a Sanremo il Villaggio del Festival della canzone italiana
Giustizia per Nicolò Ciatti, al Parlamento europeo di Bruxelles presentato il libro
Festival del Cinema di Spello, presentata la XV edizione, dal 6 al 15 marzo
Coppa Italia Atalanta–Juventus la Polizia di Stato rafforza i controlli, sequestrati coltello e bomb
ADM e GdF chiudono sala scommesse a Perugia all’interno 1 minore
A Perugia il Liceo Mariotti sceglie di non voltarsi dall'altra parte “un messaggio contro il bullism
Il telegiornale dell'Umbria del 5 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 5 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 6 febbraio 2026
Premio al merito e alla passione per la meccanica borsa di studio di 1 500 euro a una studentessa de
Polizia di Stato di Torino, manifestazione pro Palestina, misura cautelare per minore
Ospedale Terni, scontro aperto sulla nuova realizzazione
Nero Norcia numero 62 il tartufo porta alla ribalta nazionale la città
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*