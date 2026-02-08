Mostra mercato anima Umbertide con la quinta edizione evento

Viale Unità d’Italia a Umbertide accoglie espositori e pubblico (60 caratteri)

L’inaugurazione della quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino ha trasformato viale Unità d’Italia in un percorso vivace e affollato, dove il tessuto cittadino di Umbertide si è intrecciato con l’energia degli espositori arrivati per l’occasione. Fin dalle prime ore della mattina, l’evento ha mostrato la sua capacità di richiamare pubblico e curiosità, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili del periodo.

Un’apertura partecipata e istituzionale

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dagli assessori Francesco Cenciarini e Lara Goracci, affiancati dal consigliere provinciale Giovanni Dominici. Accanto alle istituzioni, il presidente dell’associazione L’Arte e la Terra, Mario Lillocci, insieme a Lanfranco Proietti e Valter Agostinelli, ha guidato l’avvio ufficiale della giornata, frutto di una collaborazione consolidata con il Comune.

Il supporto operativo della Polizia Locale e della Sogit Sezione di Spoleto “Le Aquile” ha garantito ordine e assistenza, mentre il servizio antincendio e di sicurezza ha contribuito a mantenere un clima sereno e ben organizzato. Un insieme di presenze che ha sottolineato la volontà di offrire un evento curato in ogni dettaglio.

Un percorso tra artigianato, sapori e tradizioni

La mostra mercato propone una selezione ampia e variegata di prodotti, frutto di un lavoro di scelta orientato alla qualità e all’originalità. Gli stand dedicati all’artigianato locale raccontano storie di manualità e creatività, mentre gli spazi riservati alla gastronomia tipica offrono un viaggio nei sapori del territorio, tra dolci artigianali, specialità regionali e proposte culinarie che richiamano tradizioni familiari.

Accanto ai prodotti alimentari trovano posto articoli di abbigliamento, pelletteria, biancheria per la casa e oggetti per la persona, componendo un mosaico commerciale che rende la passeggiata lungo viale Unità d’Italia un’esperienza completa, tra acquisti, incontri e momenti di socialità.

Una giornata che valorizza la comunità

Per l’intera giornata, la mostra mercato si conferma come un punto di riferimento per cittadini e visitatori, capace di animare uno dei viali più rappresentativi della città. L’iniziativa non solo sostiene gli espositori, ma rafforza il legame tra la comunità e le sue tradizioni, trasformando un appuntamento annuale in un’occasione di partecipazione collettiva.

La quinta edizione consolida così il ruolo dell’evento come spazio di incontro e valorizzazione del territorio, offrendo un’immagine dinamica e accogliente di Umbertide, dove la dimensione commerciale si intreccia con quella sociale e culturale.