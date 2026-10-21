Mostra Garibaldi sei lettere raccontano il legame tifernate

Alla Biblioteca Carducci di Città di Castello la mostra dedicata

📌 FLASH NEWS – Sei lettere autografe di Giuseppe Garibaldi e preziosi cimeli raccontano alla Biblioteca Carducci il legame tra l’Eroe dei Due Mondi e l’Altotevere. L’esposizione resterà aperta fino al 31 ottobre, tra memoria storica, ricerca e valorizzazione del territorio

Città di Castello, 21 10 2026 – Un percorso espositivo dedicato a Giuseppe Garibaldi e al rapporto costruito nel tempo con il territorio dell’Altotevere è stato inaugurato nella saletta Eliana Pirazzoli della Biblioteca comunale Carducci, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello. L’iniziativa propone al pubblico un nucleo documentale di particolare interesse storico composto da sei lettere autografe dell’eroe risorgimentale, conservate nell’archivio comunale e oggi rese accessibili attraverso un progetto di valorizzazione che punta a preservarne la fruizione anche per il futuro. L’esposizione permette di osservare documenti che coprono un arco temporale compreso tra il 1862 e il 1875. Le lettere furono indirizzate alla Società Patriottica degli Operai di Città di Castello e testimoniano la continuità dei rapporti tra Garibaldi e una realtà associativa che ebbe un ruolo significativo nella vita civile e sociale della città. L’apertura ufficiale della mostra si è svolta alla presenza dell’assessore alla Cultura Michela Botteghi, della responsabile della Biblioteca Carducci Patrizia Montani e della storica e ricercatrice comunale Silvia Palazzi.

Nel corso della presentazione è stato evidenziato il valore culturale dell’iniziativa, che contribuisce a mantenere viva la conoscenza delle vicende storiche che hanno interessato il territorio in una fase centrale della storia nazionale. Le lettere autografe rappresentano il fulcro dell’esposizione, ma il percorso è stato arricchito anche da altri materiali di rilievo. Tra questi figura una divisa garibaldina autentica appartenuta a un antenato della famiglia Ducci di Città di Castello, messa a disposizione per l’occasione. Accanto al cimelio trova spazio una grande stampa storica raffigurante Garibaldi a cavallo, appartenente al patrimonio comunale. Per favorire ulteriori approfondimenti, la Biblioteca ha inoltre predisposto una selezione di volumi dedicati al Risorgimento, alla figura del generale e agli eventi che coinvolsero il territorio altotiberino.

La mostra nasce dalla volontà di mettere in evidenza il rapporto che si sviluppò tra Garibaldi e la comunità locale. Le testimonianze documentarie presentate consentono infatti di ricostruire una relazione che affonda le proprie radici negli anni cruciali dell’unificazione italiana. Secondo quanto ricordato durante l’inaugurazione, le lettere custodite nell’archivio comunale restituiscono aspetti significativi sia della personalità del condottiero sia dell’attenzione che egli continuò a riservare a Città di Castello e ai suoi abitanti. La digitalizzazione dei documenti rappresenta un ulteriore elemento di valore dell’iniziativa. L’intervento consente infatti di tutelare gli originali e allo stesso tempo di garantirne la consultazione e lo studio nel lungo periodo.

Le radici del rapporto tra l’Eroe dei Due Mondi e l’Altotevere risalgono al luglio del 1849. In quel periodo Garibaldi stava attraversando una delle fasi più difficili della propria esperienza militare e politica. Dopo la fine della Repubblica Romana, il generale era impegnato nella ritirata verso nord mentre veniva incalzato dalle truppe austriache. Nel corso di quel percorso raggiunse il territorio valtiberino insieme a un gruppo di fedelissimi. Dopo il mancato sostegno ottenuto ad Arezzo, la colonna garibaldina proseguì in direzione di Monterchi per poi trovare accoglienza a Citerna. Qui il gruppo sostò per alcuni giorni prima di riprendere il viaggio nel tentativo di sottrarsi all’inseguimento nemico. La permanenza di Garibaldi lasciò una traccia profonda nella memoria locale. La sua notorietà aveva già assunto una dimensione internazionale e la sua presenza suscitò reazioni diverse all’interno della popolazione. Da una parte vi erano coloro che guardavano con favore allo Stato Pontificio, dall’altra numerosi cittadini che sostenevano gli ideali dell’indipendenza e dell’unità nazionale e che offrirono forme di aiuto e sostegno. Una delle principali ricostruzioni di quei giorni è contenuta negli scritti di Giovanni Magherini Graziani, che alla fine dell’Ottocento raccolse episodi e memorie riguardanti il passaggio di Garibaldi nell’Alta Valle del Tevere. Le cronache ricordano l’entusiasmo con cui una parte della popolazione accolse il generale. Alcuni cittadini di Città di Castello si recarono fino a Citerna per incontrarlo personalmente e manifestargli vicinanza. Tra le iniziative ricordate vi fu anche l’impegno a raccogliere un contributo economico destinato a sostenere il gruppo garibaldino durante la difficile ritirata.

Un’altra sezione importante della vicenda riguarda la Società Patriottica degli Operai di Città di Castello, destinataria delle lettere oggi esposte. L’associazione venne fondata nell’agosto del 1862 per iniziativa di Attilio Trivelli, figura che aveva partecipato alle campagne militari del 1859 e del 1860. L’organizzazione si proponeva di sviluppare attività di sostegno sociale, assistenza e promozione culturale a favore della comunità. Pur inserendosi nella tradizione associativa cittadina, la Società si caratterizzò per un forte orientamento patriottico e laico. Tra gli obiettivi figuravano il supporto agli operai in difficoltà, l’aiuto alle vedove e agli orfani e la promozione dell’istruzione come strumento di crescita civile. Pochi mesi dopo la nascita dell’associazione, nell’ottobre del 1862, fu rivolto a Garibaldi l’invito ad assumere la presidenza onoraria. Il generale accettò, sancendo così un legame destinato a proseguire nel tempo. Le lettere oggi esposte documentano la continuità di questo rapporto. Nei messaggi indirizzati alla Società Patriottica degli Operai emergono apprezzamento e condivisione degli scopi perseguiti dall’associazione. Particolare attenzione viene riservata alle attività educative e formative promosse a favore della popolazione. Nel 1868 la Società inaugurò infatti una scuola dedicata all’educazione degli operai, iniziativa che trovò il sostegno e l’interesse del celebre protagonista del Risorgimento. I documenti esposti permettono dunque di cogliere il valore umano e civile di una relazione costruita su ideali condivisi e consolidata nel corso degli anni.

L’inaugurazione ha visto anche la partecipazione del sindaco di Citerna Enea Paladino, ha sottolineato il significato territoriale dell’iniziativa e il valore storico di una pagina condivisa dall’intera vallata. Fin dai primi giorni l’esposizione ha suscitato interesse tra utenti della Biblioteca, studiosi e appassionati di storia locale. Tra i visitatori presenti all’apertura anche il ricercatore Marco Conti.

La mostra resterà visitabile nella saletta Eliana Pirazzoli fino al 31 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca comunale Carducci. L’iniziativa offre così l’opportunità di avvicinarsi a documenti originali e testimonianze che raccontano una relazione storica significativa tra Giuseppe Garibaldi, Città di Castello e l’intero territorio dell’Altotevere, contribuendo alla conservazione e alla diffusione di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio condiviso per la comunità.