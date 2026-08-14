Mostra del Cavallo, le stelle internazionali nel gala Armonia

Cimarosa debutta, Rufini torna con gli Aragonas a Città Alta

FLASH NEWS – Sabato 29 e domenica 30 agosto la Mostra Nazionale del Cavallo porta a Città di Castello il gala Armonia: debutta Giuseppe Cimarosa e torna Matteo Rufini con gli Aragonas. Due serate dalle 21.00 al parco Alexander Langer.

Due serate dedicate al grande spettacolo equestre

Le stelle dello show equestre internazionale saranno protagoniste sabato 29 e domenica 30 agosto alla 56ª Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello. L’appuntamento principale delle due serate sarà il gala “Armonia”, ideato, diretto e presentato da Nico Belloni, che riunirà nell’anfiteatro del parco Alexander Langer artisti impegnati nei maggiori spettacoli equestri italiani ed europei.

Entrambe le rappresentazioni prenderanno il via alle ore 21.00. Il programma unirà equitazione, danza, acrobazie, musica, scenografie, effetti speciali e giochi di luce, costruendo uno spettacolo della durata di circa due ore.

Il gala rappresenterà anche l’unico appuntamento a pagamento della 56ª edizione della Mostra Nazionale del Cavallo. La manifestazione, secondo la formula adottata negli ultimi anni, resterà invece a ingresso libero per il pubblico.

Giuseppe Cimarosa debutta a Città di Castello

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura l’arrivo per la prima volta a Città di Castello di Giuseppe Cimarosa, artista siciliano attivo nel panorama del teatro equestre europeo.

Cimarosa si presenterà al pubblico della Mostra Nazionale del Cavallo insieme al proprio corpo di ballo. La sua esibizione sarà costruita attraverso scene di ispirazione mitologica a cavallo abbinate alla danza, con una successione di quadri nei quali tecnica e componente artistica saranno accompagnate dalla musica e dagli effetti scenici.

Il debutto tifernate punta quindi a portare nell’anfiteatro Alexander Langer un linguaggio nel quale l’esibizione equestre si intreccia con elementi teatrali e coreografici, dando particolare rilievo alla relazione tra cavallo, interpreti e movimento.

Matteo Rufini torna nell’anfiteatro con gli Aragonas

Accanto al debutto di Giuseppe Cimarosa ci sarà un ritorno particolarmente atteso. Matteo Rufini sarà nuovamente protagonista della Mostra Nazionale del Cavallo insieme agli Aragonas.

Rufini è il nuovo protagonista maschile dell’European Tour 2026-2027 di Cavalluna, spettacolo equestre europeo che prevede appuntamenti in oltre 30 città e raggiunge complessivamente 500 mila spettatori.

A Città di Castello presenterà un assolo concepito appositamente in relazione al tema scelto per il gala. La coreografia porta la firma dello zio Bartolo Messina e sarà dedicata all’armonia che può svilupparsi nel rapporto tra uomo e cavallo.

L’esibizione sarà dunque costruita intorno al tema centrale dell’intero spettacolo, mettendo in evidenza l’intesa tra cavaliere e animale attraverso una performance realizzata specificamente per l’appuntamento tifernate.

Il passo a due acrobatico con Sara Nuti

Il legame con Cavalluna caratterizzerà anche un’altra delle esibizioni previste nelle due serate. Matteo Rufini proporrà infatti al pubblico uno dei suoi numeri più spettacolari, il passo a due acrobatico con la stunt woman Sara Nuti.

La componente acrobatica avrà quindi uno spazio specifico all’interno di un programma pensato per alternare discipline e linguaggi differenti dello spettacolo a cavallo.

Un’altra performance vedrà entrare in scena gli stuntman a cavallo di Cinecittà, inseriti in ambientazioni scenografiche di impronta romantica. All’esibizione prenderà parte anche la pole dancer Layla Rossini di Magnetic Pole Studio, aggiungendo un’ulteriore disciplina artistica alla costruzione del gala.

Dalla cultura iberica alla tradizione dei butteri

Le coreografie firmate da Nico Belloni saranno utilizzate anche per raccontare tradizioni equestri differenti e valorizzare la tecnica dei protagonisti in sella.

Una parte dello spettacolo sarà dedicata alla cultura iberica, attraverso la presenza degli imponenti cavalli spagnoli e lusitani. Accanto a questa tradizione troverà spazio quella italiana, rappresentata dalla Valle dei Butteri di Fiano Romano.

La partecipazione del gruppo laziale assumerà anche un valore simbolico. Gli organizzatori indicano infatti la presenza dei butteri come una sorta di gemellaggio ideale tra Città di Castello, terra di Alberto Burri, e Fiano Romano, località nei pressi di Roma nella quale si tiene una delle manifestazioni italiane di riferimento per gli spettacoli equestri.

Un viaggio di due ore tra cavalli, musica e scenografie

Il gala sarà sviluppato attraverso una successione di quadri nei quali troveranno spazio scenografie, musica, illuminazione e performance artistiche. Alle esibizioni dei protagonisti annunciati si aggiungeranno quelle di altri interpreti dello spettacolo equestre.

Per circa due ore il pubblico sarà accompagnato attraverso ambientazioni immaginarie e tradizioni equestri differenti, in una narrazione costruita sul rapporto tra realtà e fantasia.

Il filo conduttore sarà l’armonia, intesa soprattutto come relazione tra essere umano e animale. Il movimento diventerà il linguaggio utilizzato per rappresentare un rapporto fondato sulla fiducia reciproca, sull’ascolto e sulla collaborazione.

Ogni quadro scenico sarà dedicato alle caratteristiche del cavallo, mettendone in evidenza forza, eleganza e sensibilità. Attraverso questa impostazione lo spettacolo intende richiamare anche i valori del rispetto della natura e dell’interazione consapevole con gli animali.

Artisti dei grandi show europei davanti al pubblico tifernate

La possibilità di assistere alle performance di artisti impegnati nei principali spettacoli equestri italiani ed europei costituisce uno degli elementi centrali del gala della Mostra Nazionale del Cavallo.

L’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo ha confermato anche per questa edizione una politica dei prezzi pensata per favorire la partecipazione di adulti e famiglie.

Il biglietto intero costerà 10 euro, con una tariffa rimasta invariata. L’ingresso al gala sarà gratuito per i bambini fino a 10 anni e per le persone con disabilità insieme al proprio accompagnatore.

I biglietti per le serate di sabato 29 e domenica 30 agosto sono già disponibili in prevendita attraverso la piattaforma specializzata Liveticket.

Il resto della 56ª Mostra Nazionale del Cavallo sarà invece accessibile gratuitamente, confermando l’impostazione delle ultime edizioni e lasciando al gala “Armonia” il ruolo di unico evento a pagamento della manifestazione di Città di Castello.