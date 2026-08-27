Mostra del Cavallo, cambia la viabilità per il grande evento

Divieti e senso unico attorno al parco Alexander Langer nel weekend
📌 FLASH NEWS – Mostra Nazionale del Cavallo sabato 29 e domenica 30 agosto al parco Alexander Langer di Città di Castello. Scattano modifiche alla viabilità con divieti di transito e sosta a piazzale Ferri e senso unico lungo viale Sauro.
CITTÀ DI CASTELLO – Cambia temporaneamente la viabilità nell’area del parco comunale Alexander Langer in occasione della 56esima edizione della Mostra Nazionale del Cavallo, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto a Città di Castello. Le prime disposizioni entreranno in vigore già da venerdì 28 agosto e resteranno operative, con orari differenti a seconda delle zone interessate, fino alla mattina di lunedì 31 agosto.
Il comando della Polizia Locale di Città di Castello ha emanato un’ordinanza per disciplinare transito e sosta dei veicoli durante l’evento e consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.
Le modifiche riguarderanno soprattutto piazzale Ferri e viale Sauro, con limitazioni anche nelle aree di parcheggio circostanti. Saranno previste deroghe per i mezzi autorizzati e specifiche modalità di accesso per le persone con disabilità.
Mostra Nazionale del Cavallo al parco Alexander Langer
La manifestazione equestre torna dunque nel fine settimana del 29 e 30 agosto nella sede del parco Alexander Langer, che ospiterà anche quest’anno l’appuntamento.
L’evento raggiunge la 56esima edizione e richiede una temporanea riorganizzazione della circolazione nella zona per permettere l’allestimento degli spazi, lo svolgimento delle attività e successivamente il ripristino delle normali condizioni.
Per questo motivo le prime limitazioni scatteranno con un giorno di anticipo rispetto all’apertura della Mostra e alcune resteranno valide anche dopo la conclusione della giornata di domenica.
Piazzale Ferri chiuso al traffico da venerdì mattina
La prima disposizione entrerà in vigore alle 8 di venerdì 28 agosto. Da quel momento e fino alle 8 di lunedì 31 agosto sarà vietato sia il transito sia la sosta dei veicoli a motore nell’intera area di parcheggio di piazzale Ferri.
Il provvedimento prevede un’eccezione per i mezzi impegnati in situazioni di urgenza ed emergenza, che potranno continuare ad accedere all’area secondo le necessità operative.
Nello stesso periodo, e quindi fino alle 8 di lunedì 31 agosto, sarà vietata la sosta anche nell’intera zona di parcheggio riservata ai camper e nell’area circostante utilizzata come plateatico.
Le limitazioni permetteranno di destinare gli spazi alle esigenze organizzative connesse alla Mostra Nazionale del Cavallo.
Senso unico in viale Sauro durante il fine settimana
Una delle principali modifiche alla circolazione riguarderà viale Sauro. Dalle 8 di sabato 29 agosto alle 7 di lunedì 31 agosto verrà istituito un senso unico di marcia in direzione sud.
La disposizione interesserà il tratto compreso tra l’intersezione con la rotatoria di viale Europa e l’ingresso del parcheggio Collesi.
La nuova configurazione della circolazione comporterà anche l’introduzione delle relative direzioni obbligatorie sulle strade e sugli accessi laterali che confluiscono in viale Sauro.
Gli automobilisti che attraverseranno la zona durante il fine settimana dovranno quindi seguire la segnaletica predisposta in funzione dell’evento e rispettare il senso di percorrenza temporaneamente istituito.
Divieto di sosta sul lato destro di viale Sauro
La modifica della viabilità sarà accompagnata da specifiche disposizioni riguardanti i parcheggi.
Sempre dalle 8 di sabato 29 agosto alle 7 di lunedì 31 agosto, sul lato destro di viale Sauro rispetto al senso unico di marcia sarà vietata la sosta.
Sul lato opposto sarà invece possibile utilizzare alcuni spazi. L’ordinanza consentirà infatti la sosta sul lato sinistro di viale Sauro, sempre prendendo come riferimento la direzione del senso unico temporaneo.
La possibilità di parcheggiare riguarderà il tratto che va dall’intersezione con via Sant’Andrea fino a 15 metri dall’intersezione con via Marchesani.
Accesso a piazzale Ferri solo per i mezzi autorizzati
Durante lo svolgimento della Mostra Nazionale del Cavallo, piazzale Ferri resterà comunque accessibile ad alcune categorie di veicoli necessarie per garantire sicurezza, assistenza e funzionamento della manifestazione.
Potranno entrare nell’area i mezzi delle forze dell’ordine, del soccorso e della protezione civile, oltre a quelli utilizzati dall’organizzazione e dagli espositori.
L’accesso sarà consentito anche ai veicoli con a bordo persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno.
Le deroghe permetteranno quindi di mantenere operativi i servizi necessari durante le due giornate pur in presenza delle limitazioni generali imposte al traffico ordinario.
Doppio senso verso il parcheggio Collesi
Un’ulteriore disposizione riguarderà il tratto di Porta San Florido fino all’area di parcheggio Collesi.
Qui l’ordinanza della Polizia Locale permetterà il doppio senso di marcia, con l’obiettivo di rendere utilizzabile il parcheggio e facilitare l’accesso dei veicoli agli spazi destinati alla sosta.
La misura si inserisce nella riorganizzazione complessiva della circolazione prevista attorno al parco Alexander Langer e punta a mantenere disponibili alternative per chi raggiungerà la zona durante la manifestazione.
Limitazioni fino alla mattina di lunedì
Le modifiche saranno quindi distribuite su un arco temporale più ampio rispetto alle sole giornate della Mostra. Piazzale Ferri sarà interessato dai divieti già dalle 8 di venerdì 28 agosto, mentre le disposizioni relative a viale Sauro scatteranno dalle 8 di sabato.
Il senso unico e le relative limitazioni alla sosta resteranno validi fino alle 7 di lunedì 31 agosto. Un’ora più tardi, alle 8, termineranno anche i provvedimenti previsti per piazzale Ferri, l’area camper e gli spazi circostanti destinati a plateatico.
La disciplina temporanea della circolazione accompagnerà così l’intero svolgimento della 56esima Mostra Nazionale del Cavallo, consentendo l’utilizzo del parco Alexander Langer e delle aree circostanti secondo le esigenze di sicurezza e organizzazione previste per il fine settimana.
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