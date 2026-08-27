Mostra del Cavallo, cambia la viabilità per il grande evento

Zelensky “Attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa” KIEV (ITALPRESS) – “I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv, hanno colpito edifici residenziali. A Kramatorsk, una bomba aera guidata ha colpito un palazzo di grandi dimensioni. Quattro persone sono state salvate dalle unità del Servizio Statale di Emergenza. Tre persone sono rimaste ferite a […]

Ghribi a Baghdad per rafforzare gli investimenti italiani nel settore sanitario BAGHDAD (IRAQ) (ITALPRESS) – Il presidente del gruppo GKSD, Kamel Ghribi, ha incontrato a Baghdad, insieme a una delegazione di consulenti ed esperti, il presidente della Commissione nazionale per gli investimenti irachena, l’ingegnere Adel al-Yasiri. Al centro del colloquio le prospettive di rafforzamento della collaborazione tra Italia e Iraq e le modalità per attrarre investitori […]

Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Frontiera Marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150 mila euro, tra cui una Bmw Xm 50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Due cittadini […]

Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato-Pagano Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato-Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno

Urso “Prioritario costruire un vero mercato unico Ue dell’Energia” Sono le parole di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in una intervista su Avvenire

Cina, 200 standard per lo sviluppo del settore dell’intelligenza artificale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha finora definito quasi 200 standard chiave per l’intelligenza artificiale (IA), con l’obiettivo di orientare il settore verso uno sviluppo solido e ordinato, come dichiarato oggi da un funzionario del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Xin Guobin, vice ministro del MIIT, ha affermato in conferenza stampa che […]

Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al […]

Regionali, La Russa “Schifani-bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato” RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Schifani è un ottimo presidente della Regione. La regola è che un buon presidente della Regione sia il candidato della volta successiva”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a margine della prima giornata di Etna Forum in merito alla possibile ricandidatura in Sicilia di Renato Schifani. […]

Cina, Consiglio di Stato registra progressi nella lotta alla povertà PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I risultati ottenuti dalla Cina nella lotta alla povertà sono stati costantemente consolidati e ampliati, con il reddito pro capite nelle aree rurali che ha registrato una crescita stabile, secondo quanto emerge da un rapporto del Consiglio di Stato. Il rapporto sul consolidamento dei risultati ottenuti nella lotta alla povertà e […]