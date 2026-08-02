Mostra del Cavallo cambia data, torna il gala di Belloni

Città di Castello anticipa ad agosto la storica rassegna equestre

La Mostra Nazionale del Cavallo cambia periodo

La 56ª Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello inaugura una nuova fase della propria storia con un’importante novità organizzativa. Per la prima volta dalla nascita della manifestazione, l’evento non si svolgerà nel tradizionale secondo fine settimana di settembre, ma sarà anticipato agli ultimi giorni di agosto.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 e domenica 30 agosto, con due giornate dedicate al mondo dell’equitazione, agli spettacoli, all’allevamento e alle tradizioni locali nel Parco comunale Alexander Langer.

La scelta rappresenta un cambiamento significativo nel calendario della manifestazione e punta a favorire una migliore organizzazione logistica, oltre a inserire la rassegna in una posizione più favorevole all’interno del panorama degli eventi equestri nazionali.

Ritorna il gala equestre firmato da Nico Belloni

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è anche il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico.

Dopo un anno di assenza torna infatti il gala equestre ideato e diretto da Nico Belloni, regista e presentatore conosciuto nel panorama degli spettacoli equestri italiani e internazionali, originario del territorio tifernate.

Lo spettacolo, intitolato “Armonia”, sarà proposto in entrambe le serate della manifestazione, con inizio alle ore 21, nell’anfiteatro del Parco Alexander Langer.

Uno spettacolo dedicato al rapporto tra uomo e cavallo

“Armonia” racconterà il legame tra uomo e cavallo attraverso coreografie, esibizioni artistiche e momenti di forte impatto emotivo.

Ogni quadro scenico metterà al centro la forza, l’eleganza e la sensibilità del cavallo, valorizzando un rapporto fondato sulla fiducia reciproca, sulla collaborazione e sul rispetto dell’animale.

L’obiettivo dello spettacolo sarà trasmettere un messaggio che richiama l’importanza dell’ascolto, dell’equilibrio con la natura e della relazione tra persone e animali, elementi che da sempre caratterizzano la filosofia della manifestazione.

Due giornate dedicate a tutte le discipline equestri

Il programma della 56ª edizione offrirà un percorso capace di coinvolgere appassionati di tutte le età.

Accanto alle attività dedicate ai bambini e alle iniziative dei centri ippici, saranno protagoniste numerose discipline equestri, tra cui dressage, monta da lavoro, doma vaquera e gimkana.

Spazio anche alle migliori realtà dell’allevamento italiano e alle dimostrazioni di addestramento etologico, con particolare attenzione ai progetti che promuovono l’inclusione attraverso il cavallo, sia in sella sia in carrozza.

Tradizione locale e rievocazione storica

L’edizione 2026 allargherà inoltre il proprio programma alle tradizioni storiche di Città di Castello.

Tra gli appuntamenti previsti figurano la Giostra dell’Anello e una collaborazione inedita con la Compagnia dei Balestrieri tifernati, che realizzerà un campo rinascimentale ispirato alla storia cittadina.

Il cartellone comprenderà anche presentazioni di libri dedicati al mondo equestre e spettacoli teatrali, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza culturale oltre che sportiva.

Nuovo corso per la manifestazione

I dettagli completi della rassegna saranno illustrati nelle prossime settimane nel corso di una conferenza stampa ufficiale.

In quell’occasione sarà presentato anche il nuovo consiglio direttivo dell’associazione organizzatrice, al quale i soci pubblici, Comune di Città di Castello e Regione Umbria, insieme ai soci privati, hanno affidato la gestione della manifestazione per il prossimo triennio.

L’anticipo ad agosto e il ritorno del gala equestre rappresentano i primi segnali di un percorso di rinnovamento che punta a consolidare il ruolo della Mostra Nazionale del Cavallo tra gli appuntamenti di riferimento del settore equestre italiano, mantenendo al tempo stesso il forte legame con il territorio tifernate e con una tradizione che supera il mezzo secolo di storia.