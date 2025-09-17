Mostra a Città di Castello per ricordare Gaetano Scirea

Gli scatti di Giglio celebrano il campione e l’uomo vero

A Città di Castello si apre un evento che intende mantenere viva la memoria di Gaetano Scirea, figura emblematica del calcio italiano e internazionale. Dal 24 al 30 settembre sarà infatti visitabile gratuitamente la mostra fotografica dedicata al campione bianconero presso l’ingresso del Palazzo Comunale in Piazza Gabriotti, luogo scelto per il suo valore simbolico e storico.

L’iniziativa, promossa dallo Juventus Club Altotevere Città di Castello, proporrà al pubblico una selezione di immagini firmate da Salvatore Giglio, fotografo che ha seguito da vicino le imprese del difensore della Juventus e della nazionale. Gli scatti non raccontano solo il calciatore, ma anche l’uomo capace di incarnare valori condivisi da generazioni di tifosi.

L’idea alla base della rassegna è quella di restituire una dimensione umana e universale a Scirea, non soltanto ricordandone le vittorie sportive ma anche sottolineandone la personalità sobria e il comportamento sempre corretto dentro e fuori dal campo. Per questo, come sottolineato dagli organizzatori, l’invito a partecipare è stato rivolto anche ai club dei principali sodalizi rivali – Fiorentina, Inter, Milan, Napoli e Roma – con l’intento di favorire un ricordo condiviso che superi le appartenenze calcistiche.

Un ringraziamento particolare è stato espresso nei confronti del sindaco Luca Secondi e dell’amministrazione comunale, che hanno concesso il patrocinio e collaborato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa. Il presidente dello Juventus Club Altotevere, Sandro Crocioni, ha evidenziato l’orgoglio di poter offrire anche alla città tifernate una mostra di così ampio significato, resa possibile anche grazie al sostegno degli sponsor locali.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per mercoledì 24 settembre alle ore 18, con la partecipazione aperta anche ai giornalisti. L’evento si preannuncia come un’occasione di forte impatto emotivo e culturale, capace di unire sport, memoria e comunità attorno alla figura di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale.

Secondo quanto riportato nella nota dello Juventus Club Altotevere Città di Castello, la mostra si propone quindi di offrire un momento di riflessione e di condivisione nel segno del rispetto e della memoria di un campione indimenticato.