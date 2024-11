Morto Sergio Gragnoli, noto personaggio dello sport

Il sindaco e la giunta esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Sergio Gragnoli, noto personaggio dello sport e non solo degli anni ‘70. Molti lo ricorderanno come giocatore di pallavolo prima e di allenatore poi, sempre nella stessa disciplina sportiva. Erano gli anni ’70 e Sergio fu protagonista di quella stagione, allenando squadre locali come l’Eureka e, per breve tempo, la Famosa. “Vogliamo ricordarlo non solo come tecnico o per le doti sportive, ma soprattutto per le sue qualità umane di gentilezza e di disponibilità verso gli altri. Si esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.”, concludono il sindaco e la giunta.