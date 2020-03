Morto Salvatore Ennio Stocchi, padre del collega Carlo, aveva 70 anni

Salvatore Ennio Stocchi e’ deceduto nella notte di venerdì a 70 anni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Nato a Città di Castello, ex docente di musica, ha lavorato nelle scuole della provincia di Arezzo per diversi anni, per poi far ritorno a Città di Castello.

E’ stato insegnante della scuola di musica di Umbertide. Lascia la moglie Alfonsina, ex dipendente ospedaliera, e il figlio Carlo, giornalista.

Proprio a Carlo in queste ore così difficili va il pensiero di tutti i colleghi giornalisti che si stringono a distanza in un abbraccio di vicinanza e affetto attorno a lui, alla sua mamma Alfonsina, nel ricordo di Ennio, un uomo mite e d’una gentilezza d’altri tempi.

Forza Carlo.

