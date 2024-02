Morto Arcangelo Milano: addio a un pilastro dell’Altotevere

Morto Arcangelo Milano – La comunità di Città di Castello è avvolta dal lutto per la prematura scomparsa di Arcangelo Milano, un punto di riferimento della politica altoteverina, stroncato dalla malattia a soli 45 anni. Originario di Crotone, Milano si trasferì giovanissimo a Città di Castello per studiare, iniziando una carriera politica che lo vide protagonista nel consiglio comunale dal 2001 al 2006 come rappresentante di Rifondazione Comunista. Successivamente, ricoprì il ruolo di assessore ai lavori pubblici nella giunta Cecchini dal 2006 al 2011 e si candidò nuovamente alle elezioni amministrative del 2021.

Il sindaco, la giunta e il presidente del consiglio comunale di Città di Castello esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Milano, descrivendolo come un amico, una persona autentica, sincera e tenace. Il suo impegno politico e il suo servizio come assessore furono caratterizzati da una passione e uno spirito di servizio encomiabili, sempre vicino ai cittadini.

Arcangelo Milano, giovane calabrese trapiantato a Città di Castello per studiare, ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione dei valori politici, etici e sociali in cui credeva. La sua tenacia, passione, garbo e rispetto per gli altri lo hanno reso stimato in ogni ambito della sua attività: dalla scuola ai movimenti politici, dalle istituzioni alle associazioni, fino al suo coinvolgimento nelle attività commerciali con familiari ed amici.

Il suo carattere forte ma gentile ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità, rendendolo un uomo apprezzato da tutti coloro con cui ha interagito. La frase di addio del sindaco, della giunta e del presidente del consiglio comunale, “Non ti dimenticheremo, ciao Arcangelo”, riflette il profondo impatto che ha avuto sulla comunità. La perdita di Arcangelo Milano rappresenta non solo la fine di un capitolo nella politica locale, ma anche la scomparsa di un amico, un leader e un difensore instancabile dei valori che credeva potessero migliorare la vita di tutti.