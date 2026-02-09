Morta Elisa Passeri Fisioterapista dell’infanzia in Alto Tevere

Profonda commozione nell’Alto Tevere e a Città di Castello

La direzione aziendale dell’Usl Umbria 1, insieme alla direzione del Distretto dell’Alto Tevere e al Servizio Integrato Età Evolutiva, ha espresso profonda vicinanza alla famiglia di Elisa Passeri, la collega scomparsa prematuramente all’età di 44 anni. La notizia ha attraversato in poche ore l’intero territorio, generando un’ondata di affetto e riconoscenza verso una professionista che, nel corso degli anni, aveva saputo costruire un legame autentico con colleghi, famiglie e bambini seguiti nei percorsi riabilitativi.

Una presenza costante nei servizi dell’infanzia

Elisa svolgeva da tempo la sua attività come fisioterapista dell’infanzia all’interno del Servizio Integrato Età Evolutiva dell’Alto Tevere, diventando un punto di riferimento stabile per il team multidisciplinare. Chi ha lavorato con lei la descrive come una figura capace di unire competenza e umanità, sempre pronta a sostenere i piccoli pazienti con un approccio attento, delicato e profondamente rispettoso delle loro fragilità.

La sua professionalità, riconosciuta e stimata in tutto il distretto, si accompagnava a un carattere solare e a una disponibilità che andava oltre il semplice ruolo lavorativo. Molte famiglie ricordano la sua capacità di trasformare ogni incontro in un momento di fiducia e serenità, qualità che l’hanno resa una presenza preziosa nei percorsi di cura.

Un impegno sociale vissuto con autenticità

Oltre al lavoro nei servizi sanitari, Elisa era attiva anche nel tessuto associativo locale. Faceva parte de “I fiori di lillà”, realtà dell’Alto Tevere impegnata in iniziative di solidarietà e inclusione. Non si limitava a partecipare: era spesso la prima a mettersi in gioco, portando idee, energia e una sensibilità rara verso le situazioni più delicate.

Il suo modo di vivere l’impegno sociale era diretto, concreto, mai formale. Chi l’ha conosciuta racconta di una donna capace di ascoltare, di accogliere e di offrire sostegno senza mai far pesare la fatica. Un tratto che ha lasciato un segno profondo non solo tra i colleghi, ma anche tra le tante persone incontrate nel suo percorso.

Un vuoto che attraversa l’intera comunità

La scomparsa di Elisa lascia un vuoto difficile da colmare. I colleghi del Servizio Integrato Età Evolutiva, le famiglie dei bambini seguiti e le associazioni con cui collaborava hanno espresso un dolore composto ma intenso, sottolineando quanto la sua presenza avesse contribuito a costruire un clima di fiducia e collaborazione all’interno dei servizi territoriali.

Il ricordo che emerge è quello di una professionista competente e di una donna capace di portare luce nei contesti più complessi, sempre con discrezione e rispetto. La comunità dell’Alto Tevere, colpita da questa perdita improvvisa, si stringe attorno alla famiglia e a chi le è stato vicino negli ultimi anni.

L’ultimo saluto

Per chi desidera accompagnarla nell’ultimo saluto, le esequie si terranno martedì 10 febbraio alle ore 15.30. Sarà un momento di raccoglimento condiviso, in cui colleghi, amici e cittadini potranno testimoniare l’affetto e la gratitudine verso una figura che ha saputo lasciare un’impronta profonda nel territorio.