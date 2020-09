Montone, scuola ed elezioni, il Comune trova una sede alternativa

In vista della consultazione elettorale prevista per domenica 20 e lunedì 21 settembre, il Comune di Montone ha deciso di non utilizzare i plessi scolastici del proprio territorio come sede per le votazioni. L’allestimento dei seggi nelle scuole, come da consuetudine, comporterebbe infatti una interruzione dell’attività didattica per almeno cinque giorni, dopo appena una sola settimana dal rientro in classe.

“Abbiamo preferito non interrompere l’avvio di questo anno scolastico, reso già particolarmente complesso dall’emergenza sanitaria – spiega l’Amministrazione -. A Montone i seggi saranno collocati a Santa Maria di Sette, nei locali della ex scuola, ora adibiti a CVA, e nella palestra comunale del capoluogo. L’utilizzo della palestra, in questo caso, consentirà il regolare svolgimento delle lezioni e sarà un valido spazio alternativo per le operazioni di voto, che si terranno in tutta sicurezza, senza turbare la continuità didattica”.