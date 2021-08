Chiama o scrivi in redazione

Montone, l’Arte d’estate al Complesso Museale di San Francesco

Nel corso dell’intera estate, il Complesso Museale di San Francesco a Montone, offre ai visitatori eventi e aperture straordinarie per rendere più fruibile questo stupendo scrigno di opere d’arte.

La visita al Complesso Museale, Chiesa di San Francesco e Pinacoteca sarà fruibile attraverso un percorso multimediale che ne valorizza la storia ed il patrimonio. Il progetto, curato da Sistema Museo è stato realizzato con il contributo della Regione Umbria. Inoltre, per tutto il periodo estivo, il museo propone visite guidate e attività per bambini. Due le iniziative in programma: “Montone Segreta” e “Braccio Fortebraccio è tornato a Montone”.

L’appuntamento per “Montone Segreta” è ogni domenica alle ore 11. Un personaggio storico ci permetterà di conoscere le collezioni del museo e di scoprire le suggestive vie del borgo medievale. La visita, della durata di circa 1 ora, parte dal Museo di San Francesco ed è gratuita con l’acquisto del biglietto del Museo. La prenotazione è consigliata.

“Braccio Fortebraccio è tornato a Montone” è invece un appuntamento dedicato ai più piccoli che si svolgerà ogni domenica alle 17 presso il chiostro del museo: un racconto per bambini sulla storia del capitano di ventura Braccio Fortebraccio al termine del quale ci sarà una piacevole attività ludica per tutti i partecipanti. L’evento, gratuito, è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni e avrà una durata di trenta minuti circa. La prenotazione è richiesta.

Nel mese di agosto, inoltre, il Museo aprirà le porte, oltre al solito orario dal venerdì alla domenica, anche nei giorni infrasettimanali. Le aperture straordinarie, riguarderanno i giorni di: mercoledì 11, giovedì 12 e mercoledì 18 con il seguente orario: 10.30 – 13.00/16.00 – 18.30.

Altre aperture straordinarie, e molti atri eventi, ci saranno in occasione della Festa della Donazione della Santa Spina, dal 19 al 22 agosto: lo spazio museale avrà i seguenti orari: 10.30 – 13.00/15.30 – 19.30/ 20.30 – 23.30. Per gli eventi e le iniziative durante la festa presto uscirà il programma completo.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo di San Francesco

Tel. (+39) 075.9306535

montone@sistemamuseo.it

www.sistemamuseo.it

www.comunedimontone.it