Montone, la magia delle feste pronta a invadere il borgo

Magia di un borgo. Da Natale all’Epifania, Montone sarà il luogo ideale per respirare appieno l’atmosfera delle feste. Nel programma, realizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, tante le proposte da vivere nel periodo più atteso dell’anno, pensate per un pubblico di tutte le età, con un’attenzione speciale ai più piccoli.

Come ormai tradizione, si comincia giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, a partire dalle 16.30, con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Fortebraccio, preceduta dallo spettacolo di Mago Merletto che incanterà il pubblico con le sue magie.

A seguire, alle 18, al Circolo Uisp Sant’Angelo è previsto un simpatico aperitivo natalizio. Numerose le iniziative interamente dedicate ai più piccoli, come il laboratorio “Racconti di Natale” di sabato 10 dicembre, nell’Auditorium San Fedele, e l’arrivo di Babbo Natale in vespa fissato per sabato 17 dicembre.

Da non perdere, sempre per i più piccoli, anche “Natale sotto l’albero” con Babbo Natale e le sue renne che venerdì 23 porteranno doni ai bambini, accompagnati dalla Filarmonica Braccio Fortebraccio e vin brulè dell’associazione Pro loco montonese. Nel programma poi non mancheranno gli appuntamenti dedicati al tradizionale gioco della tombola e alla musica.

Da segnalare l’apertura del presepe a partire dal 24 dicembre nella Chiesa di Santa Caterina e il 26 dicembre, nella chiesa Collegiata, il tradizionale Concerto di Natale racchiuso sotto il titolo “Kaleido Christmas”, della Corale Fortebraccio diretta dal Maestro Francesco Fulvi, con la partecipazione dei bambini della scuola primaria di Montone.

Tra gli appuntamenti anche il Capodanno in piazza, sabato 31 dicembre, con una grande festa in Piazza Fortebraccio fino all’alba, musica dal vivo dei Medusa Party Band e lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Ad aprire il nuovo anno sarà l’Orchestra da Camera I Concertisti con il concerto “Da Mozart a Strauss, da Vivaldi a Offenbach… musiche tratte dalle arie d’opera più famose”, previsto alle ore 18 nella chiesa San Francesco.

Altri momenti di svago e cultura saranno inoltre proposti dal complesso Museale San Francesco con “Montone d’inverno”, che permetterà di scoprire le opere d’arte racchiuse nel museo e visitare il magnifico borgo.