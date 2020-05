Montone, coronavirus e fase 2, il Comune riapre i cimiteri

Ricominciamo sicuri. Con queste parole, nel pieno rispetto della normativa vigente impartita dal Governo, il Comune di Montone inizia la fase 2.

Da giovedì 7 maggio sarà di nuovo possibile tornare al cimitero a salutare i propri cari. L’amministrazione ha deciso di procedere alla riapertura dei cimiteri di Montone e Carpini stabilendo, però, alcune regole per tutelare la salute dei cittadini e contrastare la diffusione del Covid-19. Durante la visita ai propri defunti, tutti i cittadini dovranno rispettare la distanza interpersonale minima di un metro, indossare la mascherina protettiva e i guanti monouso.

Per quanto riguarda l’orario di apertura, fino al 17 maggio, l’ingresso sarà consentito dalle ore 9.00 alle 19.00, dal giovedì alla domenica compresa.

“Ringraziamo tutti i cittadini – ci tiene a precisare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirco Rinaldi – per il grande senso civico dimostrato. La riapertura dei cimiteri era molto attesa in quanto permette di rendere omaggio ai propri cari, soprattutto in un momento così particolare. Stiamo lentamente e in sicurezza ripartendo. E’ importante per tutti che lo facciamo con consapevolezza, responsabilità e rispetto delle regole”.