Montone: consegnati i banchi monoposto alla primaria Emma Smacchia

11 dicembre 2020, si è conclusa in questi giorni la consegna dei nuovi banchi monoposto destinati alle classi della scuola primaria Emma Smacchia di Montone. Adesso tutti gli studenti possono continuare a svolgere le lezioni in modo sicuro e quanto più funzionale.

Questi banchi vanno a sostituire quelli biposto per rispettare tutte le indicazioni ministeriali sul distanziamento, in assoluta comodità per i piccoli studenti.

Soddisfazione è stata espressa, in modo particolare, dalle insegnanti del plesso che ringraziano il Comune di Montone per la collaborazione dimostrata, “poiché, soprattutto in un momento storico come quello corrente, la scuola è anche partecipazione e condivisione per il raggiungimento di obiettivi collettivi”.

“In questi ultimi mesi – precisa l’Amministrazione comunale – la scuola è stata attrezzata e tutti gli spazi sono stati adeguati alla normativa di contenimento del contagio da Covid-19. I nuovi banchi completano l’arredo delle aule e rappresentano un intervento importante per garantire la sicurezza dei piccoli allievi”.