Montone, confermata la 24esima edizione dell’Umbria Film Festival

Il Covid-19 non ha fermato i lavori per la 24esima edizione dell’Umbria Film Festival. Il grande cinema torna a Montone dal 5 al 9 agosto, sotto la direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna, la direzione artistica di Vanessa Strizzi e la presidenza onoraria del regista Terry Gilliam.

Il festival, organizzato dall’Associazione Umbria Film Festival, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montone, presenterà anteprime di lungometraggi e non mancherà la sezione dedicata ai cortometraggi per bambini. Da quest’anno si inaugura un importante premio, quello per il “Miglior Casting Italiano”. Il tutto nella nuova location panoramica di piazza San Francesco, che permette di usufruire di un maggiore spazio per il distanziamento di pubblico e ospiti.

“Stiamo lavorando affinché l’evento possa svolgersi in sicurezza e nel rispetto delle norme e con entusiasmo raddoppiato – sottolineano le direttrici – perché vogliamo che questa edizione sia per tutti indimenticabile!”.

Tra le prime iniziative del festival, l’organizzazione di due corsi a iscrizione gratuita.

Il corso di Sceneggiatura, che sarà tenuto dal regista e sceneggiatore Emiliano Corapi (Premio Moravia per la sceneggiatura, Premio del Pubblico al Torino Film Festival e Nastro d’Argento), il cui secondo lungometraggio, “L’Amore a domicilio”, con Miriam Leone e Simone Liberti, presentato in anteprima lo scorso anno al festival, è da questi giorni programmato sulla piattaforma di Prime Video.

Il corso si propone di far conoscere le varie fasi che dall’idea iniziale conducono al film scritto: incontri con esercitazioni sulla struttura e forma dell’idea-base, soggetto, scaletta, trattamento e sceneggiatura, che avranno poi, come focus specifico, lo sviluppo della storia partendo dall’idea. I corsisti saranno quindi chiamati a misurarsi con invenzioni proprie, operando in piccoli gruppi, come accade per gli sceneggiatori professionisti.

Poi, il corso di Fotografia documentaria, che sarà tenuto dal fotografo e documentarista Paolo Amadei. Lezioni teoriche, da tenersi in presenza degli studenti, con le nozioni base di fotografia, quindi l’analisi di spazio, luce e azione e lo studio dell’inquadratura di fotografie di grandi autori. Non mancheranno, introduzione ai programmi di editing e di post-produzione e sessioni pomeridiane nelle quali si documenterà con foto, video e interviste il borgo medievale di Montone e i suoi abitanti, spettatori e lavoratori del festival.

Per le iscrizioni a entrambi i corsi è necessario inviare una mail entro il 15 luglio, corredata di curriculum vitae, al seguente indirizzo: umbriafilmfestivalmontone@ gmail.com.