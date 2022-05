Chiama o scrivi in redazione

Montone: Braccio Fortebraccio in Vespa, il borgo pronto ad accogliere 120 piloti

Sono centoventi i piloti, fra cui cinque donne, che prenderanno parte domenica 29 maggio alla prima edizione di “Braccio Fortebraccio in Vespa”, organizzata dal Vespa club del borgo sotto l’egida del Vespa club Italia. L’iniziativa rientra nella sesta tappa del campionato italiano di Rievocazioni storiche, con un percorso di 80 km ricadente nei comuni di Montone, Pietralunga e Gubbio, che con piacere hanno patrocinato l’evento.

Ufficio stampa Provincia di Perugia

La partenza è prevista alle ore 8.30 dalla Rocca di Braccio. Presenti circa trenta club pronti a far sfilare tra i suggestivi paesaggi dell’Alta Umbria i modelli vespa dal 1948 al 2000, tra cui spiccano trenta vespe faro basso (1949/1956). “Siamo felici di ospitare un evento nazionale – fa sapere il presidente del Vespa Club Montone, Giacomo Bartolini –. Un ringraziamento a tutti i soci per il supporto nell’organizzazione e per l’accoglienza di tutti gli amici Vespisti”.