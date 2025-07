Montone accoglie Suoni Controvento tra libri e musica

Due eventi tra natura e cultura dal 20 al 22 luglio

Suoni Controvento fa tappa a Montone, dove la manifestazione estiva che intreccia musica, narrazione e paesaggio propone due appuntamenti distinti ma legati dal filo dell’esperienza immersiva. In programma tra sabato 20 e lunedì 22 luglio, gli eventi uniranno la lettura itinerante di un romanzo e l’intensità di un concerto jazz, facendo risuonare parole e suoni nel cuore verde dell’Umbria.

Il primo appuntamento si svolgerà domenica 20 luglio e porterà i partecipanti a camminare in compagnia di Giorgio Van Straten, scrittore e traduttore tra i più noti del panorama letterario italiano, con una proposta che unisce attività fisica, bellezza paesaggistica e riflessione narrativa. L’iniziativa, denominata Libri in Cammino, prevede la presentazione del volume La ribelle, opera candidata all’edizione 2025 del Premio Strega, all’interno di un’escursione tra i rilievi dell’Appennino umbro.

L’incontro inizierà alle ore 17.30 con il ritrovo presso il parcheggio Punto di Approdo di Montone, punto di partenza logistico da cui ci si sposterà in auto per raggiungere l’inizio del percorso a piedi. L’itinerario proposto si svilupperà lungo un sentiero di crinale che offrirà ampia visibilità panoramica e scorci sull’area che comprende il Monte Nerone, Coloti, San Faustino e il borgo stesso di Montone.

Durante il cammino, che coprirà una distanza di circa cinque chilometri con un dislivello di 50 metri, il gruppo farà soste dedicate alla lettura e al confronto diretto con l’autore. La destinazione finale sarà la Rocca d’Aries, fortificazione risalente al dominio della famiglia Fortebracci, da cui sarà possibile osservare la vallata del Carpina in tutta la sua ampiezza. La durata dell’esperienza è stimata in circa due ore e mezza. La partecipazione è libera e gratuita, con possibilità di prenotazione tramite il numero 347 1148395.

Due giorni più tardi, martedì 22 luglio, la scena si sposterà dal sentiero al palco con il concerto serale del Marc Ribot Quartet, previsto alle ore 21 nella suggestiva cornice della Rocca di Braccio. Il chitarrista americano, noto per la sua cifra stilistica anticonvenzionale, presenterà il suo più recente progetto dal titolo Hurry Red Telephone, un’opera che fonde sonorità intense, improvvisazione e ricerca timbrica in una proposta musicale ad alta tensione emotiva.

Accanto a Ribot, saliranno sul palco tre musicisti di primo piano: Chad Taylor alla batteria, Sebastian Steinberg al basso e Ava Mendoza alla chitarra. Il quartetto proporrà una performance in grado di alternare momenti di groove pulsante a passaggi più astratti e dilatati, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza sonora senza compromessi. L’ambiente scenografico della Rocca, sospeso tra storia e natura, contribuirà ad amplificare l’intensità dell’ascolto, in un contesto dove ogni nota risuona come parte di un rito collettivo.

L’arrivo di Suoni Controvento a Montone conferma il ruolo del borgo tra le tappe più attese della rassegna estiva, che ogni anno attraversa l’Umbria scegliendo location simboliche dove far dialogare il paesaggio con l’arte. L’unione di una camminata letteraria e un concerto jazz nel cuore di un centro storico medievale racconta la filosofia del festival: spingere il pubblico a vivere la cultura non come evento da assistere, ma come esperienza da attraversare con tutti i sensi.

Il doppio appuntamento diventa così un’occasione per rilanciare Montone come meta di turismo culturale esperienziale, capace di attrarre lettori, ascoltatori e amanti dell’arte in cerca di autenticità e contatto con il territorio. Suoni Controvento prosegue nel suo percorso di sperimentazione, portando avanti un’idea di spettacolo che si nutre di cammini, orizzonti e silenzi interrotti solo dalla voce degli strumenti e delle storie.