Montone accoglie il libro di Franco Chianelli

28 Novembre 2025 Arte e Cultura, Montone, Ultime notizie 0
Montone accoglie il libro di Franco Chianelli

Auditorium San Fedele ospita evento di solidarietà

Montone – Domenica 30 novembre, alle ore 17:00, l’Auditorium San Fedele di Montone diventerà il cuore pulsante di un appuntamento culturale e sociale di grande rilievo. Verrà presentato il volume “Il coraggio di chi ha perso – La storia e i sogni di un pazzo visionario”, scritto da Franco Chianelli, fondatore e presidente del Comitato per la Vita Daniele Chianelli ODV, realtà impegnata da decenni nella ricerca e nella cura di leucemie, linfomi e tumori.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, rappresenta un momento di condivisione autentica: l’autore, insieme alla moglie Luciana Cardinali, racconterà il percorso di dolore e resilienza che ha trasformato la loro esperienza personale in un impegno concreto a favore di chi affronta la malattia. La presentazione sarà arricchita dagli interventi di figure di spicco della sanità umbra: Maria Speranza Massei, medico di Oncoematologia Pediatrica, e Leonardo Flenghi, responsabile del Day Hospital di Ematologia.

Il sindaco Mirco Rinaldi aprirà l’incontro con un saluto istituzionale, mentre la moderazione sarà affidata a Maria Cristina Brachelente e Anna Maria Boldrini, che guideranno il dialogo con sensibilità e attenzione.

L’evento non sarà soltanto una presentazione letteraria, ma un’occasione per riflettere sul valore della solidarietà, sull’importanza della ricerca scientifica e sulla capacità di trasformare il dolore in energia positiva. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa, per rendere omaggio a una storia che unisce memoria, speranza e impegno collettivo.

*