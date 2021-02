Montone, 25esimo Umbria Film Festival, si lavora per un’edizione ancora più speciale

Quest’estate l’Umbria Film Festival tornerà a Montone per la sua 25esima edizione, portando con sé ancora una volta le migliori anteprime di cinema d’autore internazionali. Per festeggiare il traguardo del quarto di secolo, la macchina organizzatrice dell’UFF sta preparando un’edizione ancora più speciale e, per realizzarla, ha pensato di lanciare una campagna di crowdfunding che aiuterà a rendere questo importante appuntamento bello come non mai.

L’iniziativa di raccolta fondi è indirizzata a chi condivide il desiderio di tornare a stare insieme per conoscere il grande cinema nazionale e internazionale, ma anche mostre, performance musicali, incontri con i grandi artisti del cinema, masterclass e laboratori.

Una donazione aiuterà a tornare a vivere la magia del cinema e dell’arte nelle piazze e nei luoghi di Montone. Oltre a sostenere le attività del festival, chi aderirà alla campagna potrà contribuire al progetto (In The) Limelight: una mostra diffusa di arte contemporanea che coinvolgerà tre giovani artisti emergenti.

Inoltre, passeggiando per le strade di Montone durante i giorni del Festival, che quest’anno si svolgerà dal 7 all’11 luglio, sarà possibile essere coinvolti in un percorso espositivo che inviterà a riflettere sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con il territorio, godendo della corrispondenza tra il segno contemporaneo, le architetture del paese e l’arte che lo riveste.

“Crediamo che eventi culturali come l’Umbria Film Festival – spiegano gli organizzatori – siano parte di un patrimonio da difendere a tutti i costi. Attraverso il cinema possiamo condividere conoscenza e bellezza, sensazioni ed emozioni, arricchendo la società nella quale viviamo”.

Apprezzato sia dal pubblico italiano, che da quello internazionale, negli anni l’Umbria Film Festival e il suo presidente Terry Gilliam hanno accolto a Montone artisti del calibro di Colin Firth, Lone Scherfig, Ken Loach, Mike Figgis, Hanif Kureishi, Mike Leigh, Michael Winterbottom, Edgar Reitz, Stephen Frears, Bille August, Paola Cortellesi, Ferzan Ozpetek, Vittorio Storaro, Riccardo Milani, Colin Firth, Peter Mullan, Peter Lord, Paul Laverty, Ralph Fiennes, Bill Nighy e Michel Ocelot.

La campagna di raccolta fondi è sostenuta anche dal Comune di Montone, ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “news” del sito http://www.umbriafilmfestival.com e al link https://www.kickstarter.com/projects/umbriafilmfestival/sostieni-lumbria-film-festival?ref=cpzqea&token=18556210.