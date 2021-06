Monte Santa Maria Tiberina stagione di eventi e mostre d’arte

E’ iniziata la bella stagione estiva di eventi e mostre a Monte Santa Maria Tiberina. Numerosi sono stati i visitatori all’apertura del Palazzo Museo Bourbon del Monte, avvenuta nella giornata della Festa della Repubblica, con un accrescimento delle opere in mostra.

In esposizione, sotto la cura della scuola di Alta Formazione IMT di Lucca, alcune opere della collezione Fremantle con famosi artisti contemporanei tra cui Maria Gamundi, Harry Jackson, Harry Forbes e Niki de Saint Phalle. In mostra anche le opere di Marina Calamai, che ha dedicato una collezione di gioielli in bronzo al Comune Montesco, una scultura di Gabriele Vicari, noto per la riproduzione della imponente statua di Galileo Galilei commissionata dal Comune di Pisa, e le opere di Kari Varner, emergente fotografa americana sensibile alle tematiche ambientali.

Il Museo e le mostre saranno aperti nei seguenti orari: dal 5 giugno al 15 luglio, sabato dalle 16.30 alle 19.00, domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00; dal 15 luglio al 13 settembre dal martedì alla domenica, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.