Modifiche al Servizio di Raccolta per il Capodanno 2025

Modifiche al Servizio di Raccolta Differenziata per il Capodanno 2025

Modifiche al Servizio – Sogepu ha annunciato modifiche ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta per mercoledì 1 gennaio 2025, in accordo con gli assessorati all’Ambiente dei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina. Tali modifiche sono state implementate in vista delle festività di Capodanno, per garantire un servizio efficace e coordinato.

Nel centro storico di Città di Castello, così come nelle zone gialle, ovvero La Tina, Madonna del Latte, Montedoro, Meltina, Rignaldello, Pesci d’Oro e Casella, non sarà effettuata la raccolta di carta e cartone il primo giorno dell’anno. Analogamente, nella zona sud, comprendente Trestina, San Secondo, Croce di Castiglione, Promano, Cinquemiglia, Santa Lucia, Cornetto, Fabbrecce, Garavelle e San Maiano, si applicherà la stessa sospensione.

Per quanto riguarda l’area vasta 1, che include Bivio Canoscio, Bivio Lugnano, Badia Petroia, Ronti, Morra e Volterrano, il ritiro dei rifiuti non recuperabili, inizialmente previsto per il 1 gennaio, sarà posticipato a giovedì 2 gennaio. Anche nelle zone industriali, dove operano utenze non domestiche, il ritiro dei rifiuti non recuperabili programmato per Capodanno slitterà al 2 gennaio.

A San Giustino, il servizio di raccolta della plastica non sarà effettuato mercoledì 1 gennaio, mentre nei comuni di Citerna e Pietralunga il ritiro di carta e cartone è annullato per la stessa data. A Montone, il ritiro dei rifiuti non recuperabili previsto per il 1 gennaio sarà spostato a sabato 4 gennaio. Infine, nel comune di Monte Santa Maria Tiberina, la raccolta programmata per il 1 gennaio sarà anch’essa rimandata a sabato 4 gennaio.

Per ulteriori dettagli sulla programmazione dei servizi di raccolta, gli utenti sono invitati a contattare Sogepu al numero verde 800.132152.