Mocaiana-Pietralunga, risolta annosa questione grazie a lavoro di squadra Lega Umbria

Il consigliere regionale Manuela Puletti (Lega Umbria) interviene in merito alla strada Mocaiana – Pietralunga rimarcando con soddisfazione che “ancora una volta la Lega Umbria passa dalle parole ai fatti. L’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche oggi ha confermato l’avvenuta pubblicazione della procedura di gara per l’adeguamento del tratto viario, confermando un ottimo lavoro di squadra che parte dal territorio ed arriva fino alla Regione diventando esecutivo”.

Puletti ricorda che Melasecche “lo aveva annunciato nel corso dell’ultimo Consiglio regionale, rispondendo ad una mia interrogazione, sollecitatami dai consiglieri comunali eugubini Michele Carini e Sabina Venturi. Si tratta – sottolinea il consigliere regionale di maggioranza – di un passo in avanti fondamentale che consentirà la risoluzione di una annosa questione ereditata dalla sinistra, con la realizzazione di quasi 4 chilometri di strada. Ringrazio l’assessore Melasecche per l’ottimo lavoro svolto e per aver prontamente risposto con fatti concreti alle istanze del territorio eugubino che da tanti anni attendeva questo tipo di soluzione. Nei prossimi giorni – conclude il consigliere leghista – effettueremo anche un sopralluogo nel tratto Gubbio Est – Branca della Pian D’Assino al fine di ragionare sugli interventi da mettere in campo per la sua messa in sicurezza, come ad esempio l’installazione dei rilevatori di velocità, al fine di creare un deterrente per il superamento dei limiti di velocità e migliorare la sicurezza stradale”.