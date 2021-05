Mobilità virtuale promossa dal polo tecnico Franchetti-Salviani

Valutazione, sostenibilità e disseminazione dei risultati sono stati il focus della mobilità virtuale finale del progetto europeo E.CO.R. “Europe’s COmmon Roots in a peer intercultural education”, promosso dal Polo Tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello insieme alle scuole partner di Spagna, Romania e Turchia, individuate tramite la piattaforma e-Twinning, e finanziato dal programma ERASMUS+ dell’Unione Europea.

Il progetto partendo dalla riflessione sulle radici comuni dell’Europa propone una educazione Interculturale tra pari, con l’obiettivo di favorire negli studenti l’autostima e la motivazione allo studio, stimolare il pensiero e l’apprendimento critico, sviluppare il rispetto verso altre culture e il senso di appartenenza all’Europa, con l’uso della lingua inglese come strumento di comunicazione.