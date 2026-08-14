Mister Italia, Manuel Taschini tra i prefinalisti in Abruzzo

Pretendenti umbri salgono a quota sei per la kermesse

📌 FLASH NEWS – Manuel Taschini di Città di Castello è tra i 70 prefinalisti nazionali di Mister Italia 2026. Il trentaquattrenne istruttore di calisthenics sfilerà il 27 agosto a Giulianova per conquistare un posto nella finalissima in programma a Pescara, portando a sei i concorrenti umbri in gara

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Città di Castello, 17 agosto 2026 – Il panorama dei concorsi di bellezza maschili vede protagonista la regione Umbria con una nuova candidatura di rilievo. Manuel Taschini, trentaquattrenne originario di Città di Castello, figura ufficialmente nell’elenco dei settanta prefinalisti che si contendono l’ambita fascia nazionale della manifestazione Mister Italia 2026. L’evento, considerato l’equivalente maschile del celebre concorso Miss Italia, rappresenta una vetrina di primo piano nel panorama dello spettacolo italiano, come riporta il comunicato di MisterItalia 2026. Quest’anno la direzione organizzativa è affidata ad Andrea Bucciarelli, che ha ereditato il ruolo dopo aver conquistato il titolo nell’edizione precedente. Nel corso degli anni, la kermesse ha lanciato nel mondo dello spettacolo e della televisione numerosi personaggi noti, tra cui Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini.

La selezione rappresenta il coronamento di un percorso personale e professionale legato al mondo del fitness. Manuel Taschini ha saputo trasformare una passione personale in una vera e propria attività lavorativa, operando come istruttore di calisthenics. L’atleta trasmette quotidianamente questa disciplina a persone di tutte le età, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della forza interiore attraverso la pratica sportiva. Secondo la sua visione, il valore autentico dell’allenamento non risiede esclusivamente nello sviluppo muscolare, ma nella costanza, nella disciplina e nell’umiltà necessarie per affrontare gli impegni quotidiani. Questa mentalità lo accompagna ora nella nuova avventura del concorso nazionale, dove intende mettere alla prova le proprie qualità personali.

Il calendario della competizione prevede appuntamenti ravvicinati nel territorio abruzzese. La prima sfilata ufficiale si terrà giovedì 27 agosto sul palcoscenico allestito in piazza del mare a Giulianova, in provincia di Teramo. Nel corso di questa serata di preselezione verranno scelti i trenta concorrenti destinati a contendersi lo scettro e le fasce ufficiali. La finalissima è fissata per sabato 29 agosto a Pescara, dove sarà decretato il vincitore assoluto dell’edizione 2026. Oltre alla competizione estetica, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte alle riprese del reality show intitolato Il Sogno, un format televisivo destinato a una importante emittente nazionale che metterà in luce il carattere, la determinazione e le ambizioni dei concorrenti.

Con la qualificazione del rappresentante tifernate, il contingente dei concorrenti provenienti dalla provincia di Perugia sale a un totale di sei partecipanti. La formazione umbra comprende infatti anche Marco Berlam e Gianluca Mirabassi, entrambi residenti a Perugia, Diego Berardi proveniente da Corciano, Marco Castellani di Passignano e Federico Pettirossi di Assisi. La folta presenza di candidati locali testimonia la vivacità della partecipazione regionale alla manifestazione, che si prepara a vivere le sue battute decisive nel corso della stagione estiva in terra abruzzese.

Per seguire l’avventura di Manuel e degli altri ragazzi umbri in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia