Minore spacciava marijuana e hashish, arrestato a Città di Castello

Un ragazzo minorenne di Città di Castello è stato arrestato per possesso e spaccio di droga e collocato presso una comunità a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A scoprire la sua attività sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Città di Castello e gli Agenti della Polizia di Stato.

Il minore è stato trovato in possesso di 15 arbusti di marijuana per un totale di circa 300 grammi di stupefacente, lasciati in parte ad essiccare in un fondo in disuso della prima periferia ed in parte nascosti in un borsone. Parte della droga era nascosta in casa. In seguito a una perquisizione domiciliare sono stati, infatti, trovati 51 grammi di marijuana e 31 di hashish. La droga è stata sequestrata.