Ministra Locatelli incontra gente di Pierantonio, colpito dal sisma

Locatelli incontra gente Pierantonio – “Il senso di questa visita è mostrare la vicinanza al sindaco, ai cittadini, al territorio da parte del governo e mia come ministro. Anche per capire cosa è successo e comprendere al meglio di cosa c’è bisogno”: è quanto ha detto all’Agenzia nazionale di stampa associata la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nel pomeriggio di domenica in visita al borgo di Pierantonio, nel comune di Umbertide, tra i più danneggiati dal terremoto.

“So che la presidente della Regione Donatella Tesei è già in contatto con il ministro Nello Musumeci e che ha già inviato tutti gli incartamenti per chiedere lo stato di emergenza. Mi sembra doveroso essere qui e immaginare come ripartire”, ha aggiunto.

“Leggo negli occhi degli amministratori e dei cittadini uno stato di insicurezza e incertezza. E’ giusto sostenerli con la presenza”, ha sottolineato ancora Locatelli. “Adesso – ha aggiunto – c’è da capire come muoversi in sicurezza per garantire a tutti di poter tornare il prima possibile nelle proprie case e alla vita quotidiana”.

La ministra ha ricordato che tra gli sfollati “ci sono anche 23 persone fragili evacuate dalle case e messi in sicurezza”.

“Questo – ha detto – è un altro tema sul quale riflettere molto.

In caso di emergenza e di situazioni gravi, come questa, è opportuno agire con un protocollo che serva a tutto il Paese, perché queste calamità possono accadere ovunque. In tal senso è aperto un dialogo con gli altri ministri”. Locatelli prima di lasciare Pierantonio si è soffermata a parlare con alcuni cittadini della frazione, davanti all’unico bar rimasto aperto. Tra la gente salutata dalla ministra, anche Giulia, un’anziana di 101 anni.

Ad accogliere, tra gli altri, Locatelli sulla piazza del borgo la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e il sindaco di Umbertide, Luca Carizia.