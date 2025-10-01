Messa del motociclista: Umbertide ricorda Roberto Fiorucci

L’evento del 5 ottobre dedicato al centauro scomparso

Umbertide si prepara ad accogliere domenica 5 ottobre uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità dei motociclisti dell’Alto Tevere e dell’intera regione. La tradizionale celebrazione religiosa in onore degli amanti delle due ruote, quest’anno assume un significato ancora più profondo e commovente. L’intera giornata sarà infatti un tributo alla memoria di Roberto Fiorucci, figura molto conosciuta e apprezzata nel mondo dei centauri umbri, venuto a mancare tragicamente lo scorso maggio.

Il tifernate, che faceva parte del gruppo “Motociclisti non agitati”, ha perso la vita in modo drammatico lungo la strada Romea, nei pressi di Ravenna. Stava viaggiando insieme ad altri compagni quando l’incidente si è verificato, spezzando bruscamente un’esistenza dedicata alla passione per le moto e all’amicizia condivisa su ogni chilometro percorso.

La funzione religiosa avrà luogo presso la Chiesa Collegiata della città umbra, che dal 2012 ha ricevuto il titolo di Santuario dei Motociclisti del Centro Italia. Il riconoscimento venne conferito dall’allora vescovo Mario Ceccobelli, consolidando il legame profondo tra questo luogo sacro e la comunità dei centauri. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’amministrazione comunale ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa.

Il programma della giornata inizierà alle 10:00 con il ritrovo in Piazza del Mercato, nell’area pedonale situata ai piedi della Rocca. Qui convergeranno motociclette, Vespe e ogni tipo di veicolo a due ruote. La celebrazione eucaristica, che vedrà come officiante il parroco Monsignor Pietro Vispi, prenderà avvio alle 11:30. Al termine della funzione, intorno alle 12:15, si procederà con il rito della benedizione dei mezzi e dei loro guidatori.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà indubbiamente il momento dedicato al ricordo di Roberto. Osvaldo Pedana, che presiede l’associazione “Motociclisti non agitati”, ha espresso con parole cariche di emozione il sentimento che accomuna tutti i membri del gruppo. “Questo incontro che ci lega nella fede e nell’amore per le moto diventa l’occasione per raccomandare nuovamente al Signore il nostro compagno di strada Roberto”, ha dichiarato. “Ci piace pensarlo sereno nel regno dei cieli, mentre sfreccia sulla sua amata Bmw. Se davvero il Paradiso è felicità piena, siamo certi che là potremo un giorno salire ancora sulle nostre motociclette”.

L’evento affonda le radici nel 2002, quando un ristretto nucleo di appassionati diede vita a questa iniziativa. Nel corso degli anni, la partecipazione è cresciuta costantemente, trasformando l’appuntamento in un punto di riferimento fondamentale per il movimento motociclistico regionale e oltre. Il riconoscimento ufficiale del luogo di culto come santuario ha ulteriormente rafforzato questa tradizione, collocando Umbertide nella rete dei luoghi simbolici della spiritualità legata alle due ruote. Tra questi si annoverano la Madonnina dei Centauri a Castellazzo Bormida in provincia di Alessandria, il santuario di Oropa nel biellese, quello di Loreto nelle Marche, Nostra Signora della Guardia in Liguria e, sempre in territorio umbro, il Dolmen di Casacastalda, monumento in pietra eretto in onore dei motociclisti.

L’organizzazione è nelle mani del “Collegiata Team”, compagine formata da residenti di Umbertide provenienti dai diversi Moto Club e dalle varie realtà associative motociclistiche presenti sul territorio. Ogni anno questo gruppo lavora con impegno e dedizione affinché la manifestazione possa svolgersi nel migliore dei modi.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare Paolo al numero 349.4764514 oppure Oliviero al 339.2325163.