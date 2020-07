Chiama o scrivi in redazione

Mercato della Terra Umbertide, sabato 11 luglio si festeggia il decennale

Sabato 11 luglio, in piazza Matteotti, si festeggiano i primi 10 anni del Mercato della Terra. Nel corso del suo decennio di attività il Mercato della Terra, diventato ormai un appuntamento tradizionale del sabato mattina del centro storico, è sempre stato molto attivo con iniziative speciali organizzate in collaborazione con Slow Food Alta Umbria e con i produttori che con prodotti stagionali cercano di trasmettere l’importanza di una buona alimentazione per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

Nemmeno il lockdown è riuscito a fermare i produttori che animano il Mercato della Terra. Alcuni sono riusciti ad organizzarsi con le consegne a domicilio, in modo tale da mantenere vivo il contatto con i propri clienti.

Dopo lo stop a causa del Covid-19, il Mercato della Terra è ripartito nel mese di maggio nel pieno rispetto delle regole anti-contagio, tornando a proporre prodotti di qualità. In occasione del decimo anniversario dalla fondazione del Mercato della Terra, il Comune di Umbertide, in collaborazione con Slow Food Alta Umbria, nella mattinata dell’11 luglio provvederà alla collocazione di una targa in piazza Matteotti. La festa sarà accompagnata dalla musica de “I Briganti de la Fratta” e con gli assaggi offerti dalla Comunità dei Mille e dai produttori presenti.