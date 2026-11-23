Arrestato un 60enne, sequestrati i 144 panetti in due locali

📌 FLASH NEWS – La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 160 chili di cocaina a Città di Castello e arrestato un 60 anni. Trovati 144 panetti in un magazzino e un capanno. Il valore al dettaglio è stimato in 12 milioni di euro

La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 160 chili di cocaina a Città di Castello e ha arrestato in flagranza un uomo 60 anni. L’operazione è stata condotta venerdì mattina dagli agenti del Commissariato di Città di Castello e della Squadra mobile di Perugia. La cocaina era suddivisa in 144 panetti. Secondo la stima riportata, la vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare 12 milioni di euro. Gli agenti hanno sequestrato anche circa 300 grammi di marijuana.

Il controllo a San Secondo e le perquisizioni

L’indagine è partita da una segnalazione su una presunta cessione di stupefacenti. Il Commissariato di Città di Castello, diretto da Adriano Politano, ha svolto appostamenti e pedinamenti insieme alla Squadra mobile di Perugia, guidata da Rosario Scalisi. Venerdì mattina i poliziotti hanno intercettato l’uomo mentre era alla guida della sua auto a San Secondo.

Dopo la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno controllato l’abitazione del sessantenne. All’interno hanno trovato la marijuana e le chiavi di un magazzino. In uno sgabuzzino del deposito sono stati rinvenuti 51 panetti di cocaina. Le ricerche si sono poi estese a un terreno di proprietà dell’indagato, dove i poliziotti hanno scoperto altri 93 panetti custoditi in un capanno. Le confezioni dei due depositi presentavano colori e simboli diversi.

L’udienza di convalida e le indagini sulla rete

Dopo l’arresto l’uomo è stato trasferito nel carcere di Capanne. L’udienza di convalida è stata fissata alle 9.30 davanti alla giudice per le indagini preliminari Valeria Casciello, con il procuratore capo Gennaro Iannarone. Il sessantenne è assistito dall’avvocato Eugenio Zaganelli.

Secondo l’ipotesi investigativa, il 60enne avrebbe avuto un ruolo nella custodia della droga. Gli accertamenti proseguono per individuare la rete che avrebbe gestito il carico e chiarirne provenienza e destinazione. Il sessantenne era già stato arrestato nel 2014 nell’ambito dell’operazione Saudade, un’inchiesta su un traffico di stupefacenti dal Sud America verso l’Italia. Dopo essere tornato in libertà aveva lavorato come artigiano edile.

Il questore e le reazioni istituzionali

Il questore di Perugia, Alfonso Polverino, ha definito il sequestro eccezionale nelle dichiarazioni riportate da Il Messaggero. Secondo il questore, la presenza di un quantitativo così elevato nei depositi rafforza l’ipotesi che l’Umbria possa servire anche come area di transito. Il tema era già stato richiamato dal procuratore generale Sergio Sottani nella sua relazione alla Cassazione. Nel biennio, le attività antidroga della Polizia di Stato di Perugia avevano portato al sequestro di oltre un quintale di cocaina e 300 mila euro.

Il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco si è congratulato con la Squadra mobile di Perugia e con il Commissariato di Città di Castello, sottolineando l’entità del quantitativo sottratto al mercato. Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha ringraziato a nome della comunità locale gli agenti e la Questura per il lavoro svolto.