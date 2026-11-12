Maxi Miliardario New, vincita da 50 mila euro a San Giustino

Bmw, nella nuova i3 l’anima sportiva incontra l’elettrico TELESE TERME (BENEVENTO) (ITALPRESS) – La Bmw Serie 3 apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa con una versione completamente elettrica. E’ la nuova Bmw i3, protagonista della presentazione e del test drive organizzati a Telese Terme, dove il marchio tedesco ha illustrato le principali innovazioni della berlina che porta le tecnologie […]

Cobolli nel girone con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe alle Atp Finals Effettuato il sorteggio per i tornei che si disputeranno a Torino

Antonelli “Ho ancora più fame di prima, ultimi Gp per preparare 2027” Il neo campione del mondo di F1 celebrato a San Marino

Assist Group lancia “Assistiamo”, sanità e scuola al centro impegno per le persone REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Si chiama “Assistiamo” ed è il progetto con cui Assist Group, holding italiana attiva dal 1987 con sede a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, rende oggi strutturato e riconoscibile un impegno che, nei fatti, porta avanti già da due anni. Il progetto si concentra su due ambiti fondamentali: […]

Allarmi bomba, Palazzo Chigi “No evacuazioni con mail massiva” ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il protocollo, già operativo, “è applicato a tutte le […]

Elezioni, Vincenzo Russo “Social non fanno cambiare idea ma rafforzano posizioni” MILANO (ITALPRESS) – L’applicazione dei principi neuroscientifici alla comunicazione politica consente di analizzare e misurare la reazione emotiva dei cittadini di fronte alle dinamiche elettorali. E’ quanto emerso nell’intervista realizzata dall’Agenzia di stampa Italpress al professor Vincenzo Russo, docente all’Università IULM e autore del libro “Come e perchè si vota: la neuropolitica e le scelte […]

Nassiriya, Mattarella “Impegno Italia per pace e diritto internazionale” ROMA (ITALPRESS) – «Nella ricorrenza della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya, rinnovo l’omaggio della Repubblica alla memoria di quanti, operando con abnegazione, hanno sacrificato la vita nelle operazioni per la stabilizzazione delle aree di crisi internazionali e per la risoluzione […]

MePALight, avviati 1.550 affidamenti nei primi 10 giorni per 2,3 milioni di euro ROMA (ITALPRESS) – Nei primi dieci giorni di operatività, MePALight, il nuovo mercato digitale Consip per gli acquisti sotto i 5.000 euro, ha registrato l’avvio di 1.550 procedure di acquisto, per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro. Di queste, 108 si sono già concluse con la stipula del contratto.Il primo affidamento attraverso MePALight […]

Yamaha rinnova la MT-125, stile Hyper Naked e nuovi colori per il 2027 ROMA (ITALPRESS) – Yamaha rinnova la MT-125 e la porta nella nuova generazione Hyper Naked. Per il 2027 la naked di piccola cilindrata adotta lo stile delle sorelle maggiori, con una sella ridisegnata che allunga e snellisce la silhouette e migliora l’ergonomia, e una veste grafica completamente nuova. Più di dieci anni fa Yamaha ha […]