Maxi Miliardario New, vincita da 50 mila euro a San Giustino

Premio in piazza Ferrara: spesa per il gioco stabile nel 2025
📌 FLASH NEWS – A San Giustino, in provincia di Perugia, vincita da 50mila euro con il Gratta e Vinci Maxi Miliardario New in un esercizio di piazza Ferrara. Agipronews: nel 2025, la spesa per i giochi in Umbria è pari a 289 milioni di euro.
Una vincita da 50mila euro è stata registrata a San Giustino, in provincia di Perugia, grazie al Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Il premio è stato realizzato nell’ultima settimana presso un esercizio commerciale situato in piazza Ferrara, al civico 1/A.
A riportare la notizia è Agipronews, che ha segnalato l’episodio insieme ai dati relativi alla spesa per i giochi in Umbria nel corso del 2025.
La vincita riguarda uno dei tagliandi della lotteria istantanea “Maxi Miliardario New”. Non sono state diffuse informazioni sull’identità della persona che ha ottenuto il premio, né ulteriori dettagli sulle circostanze dell’acquisto.
Premio da 50mila euro nel comune dell’Alto Tevere
L’episodio è avvenuto nel territorio di San Giustino, comune dell’Alto Tevere umbro, presso il punto vendita indicato da Agipronews.
L’importo della vincita ammonta a 50.000 euro, assegnati attraverso il tagliando della serie “Maxi Miliardario New”.
La segnalazione fa riferimento all’ultima settimana, senza precisare il giorno esatto in cui è stato acquistato il biglietto o è stata accertata la vincita.
Il premio rappresenta il dato principale della comunicazione, che non fornisce indicazioni sulla successiva riscossione della somma.
In Umbria spesa per i giochi pari a 289 milioni
Accanto alla notizia della vincita, Agipronews ha diffuso un’elaborazione sull’andamento della spesa per i giochi in Umbria nel 2025.
Secondo i dati riportati, la spesa complessiva regionale si è attestata intorno ai 289 milioni di euro, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto al 2024.
L’indicatore considera la differenza tra le somme complessivamente giocate e gli importi restituiti ai giocatori sotto forma di vincite.
Si tratta quindi della spesa effettiva dei giocatori, distinta dalla raccolta totale delle puntate.
Il dato comprende il comparto dei giochi considerato nell’elaborazione e non riguarda esclusivamente i Gratta e Vinci.
Provincia di Perugia, spesa stabile a 220 milioni
Un andamento analogo emerge dai dati riferiti alla provincia di Perugia, dove nel 2025 la spesa per i giochi ha raggiunto 220 milioni di euro.
Secondo Agipronews, l’importo è rimasto in linea con quello rilevato nel 2024, senza variazioni significative su base annuale.
La provincia perugina rappresenta una parte consistente della spesa regionale complessiva, pari a circa 289 milioni di euro.
L’elaborazione non indica una ripartizione dei valori per singolo comune né specifica quanto della spesa provinciale sia attribuibile ai diversi prodotti di gioco.
Vincita e andamento del settore
La notizia dei 50mila euro vinti a San Giustino si affianca dunque a un quadro regionale caratterizzato dalla sostanziale stabilità della spesa per i giochi nel 2025.
I dati comunicati da Agipronews consentono di distinguere il singolo premio, ottenuto attraverso “Maxi Miliardario New”, dall’andamento economico complessivo del comparto.
Per l’Umbria la spesa si colloca intorno ai 289 milioni di euro, mentre per il territorio provinciale di Perugia il valore indicato è di 220 milioni di euro, entrambi in linea con l’anno precedente.
La vincita segnalata nell’esercizio di piazza Ferrara 1/A costituisce l’episodio più recente riportato per San Giustino, senza che siano stati forniti ulteriori elementi sul beneficiario del premio.
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