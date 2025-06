Max Favaro in Altotevere: la svolta per la A3 biancazzurra

Acquisto chiave per la prossima stagione: il laterale veneto è ufficiale

La ErmGroup Altotevere ha ufficializzato l’ingaggio di Gioele Favaro, talentuoso laterale classe 2003 proveniente dall’Abba Pineto (Serie A2). Questo acquisto rappresenta un colpo significativo in vista della stagione 2025/2026, la quarta consecutiva per la squadra biancazzurra nel campionato di Serie A3 Credem Banca. Alto un metro e novantadue centimetri, Favaro, originario di Camposampiero, Padova, porta con sé un bagaglio di esperienze importanti nonostante la giovane età, alimentando aspettative positive per il suo contributo alla squadra.

Il giocatore ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando la necessità di ritrovare continuità e di inserirsi in un progetto ambizioso. Ha evidenziato come la ErmGroup Altotevere rappresenti una società solida e ben organizzata, con un piano che bilancia l’energia dei giovani con l’esperienza degli atleti più navigati. Favaro si descrive come un giocatore capace di portare allegria e professionalità, caratteristiche che intende mettere a disposizione del gruppo per raggiungere obiettivi importanti. La reputazione positiva della società e la percezione di un forte desiderio di fare bene hanno influenzato la sua decisione, convinto che la forza del collettivo sarà determinante per il successo in campo.

Valdemaro Gustinelli, direttore sportivo della ErmGroup Altotevere, ha commentato l’arrivo di Favaro, definendolo un elemento fondamentale per completare l’assetto tecnico del sestetto. Gustinelli ha sottolineato le capacità del giocatore nei fondamentali di seconda linea e la sua notevole esperienza pregressa. Nonostante i suoi 22 anni, Favaro ha già disputato una finale playoff in A3 nel maggio 2024 con il San Donà di Piave e ha maturato esperienza in A2 con Pineto. Il diesse ha espresso fiducia nelle potenzialità di Favaro, che, pur senza volerlo caricare di eccessive responsabilità, potrebbe rivelarsi un giocatore chiave, capace di spostare gli equilibri della squadra.

La carriera di Favaro include un esordio in Serie B con il Massanzago, un passaggio al Volley Treviso dove si è distinto a livello giovanile, e chiamate in A2 con la Kemas Lamipel Lupi Santa Croce sull’Arno (2022) e l’Abba Pineto (2024/2025). Ha anche giocato una stagione in A3 con la Personal Time San Donà di Piave, culminata nella finale playoff contro la Smartsystem Fano. Le sue statistiche parlano di 56 presenze in A2 e 33 in A3, con un totale di 434 punti realizzati, inclusi 42 ace e 36 muri vincenti. L’acquisto di Favaro segna un passo importante per la ErmGroup Altotevere, che si prepara ad affrontare la prossima stagione con rinnovate ambizioni.