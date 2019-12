Mattia Lucaccioni si laurea con 110 e lode in Scienze Motorie Sportive

Mattia Lucaccioni si è brillantemente laureato, 110 e lode, in Scienze Motorie Sportive presso l’Università di Perugia, Dipartimento di Medicina Sperimentale discutendo la tesi, “Il portiere nel calcio moderno: primo attaccante”, relatore il chiarissimo Professor Arnaldo Antonelli. Il giovane neo-dottore ha scelto un tema alquanto innovativo non solo a livello sportivo ma anche di innovazione tecnico-tattica. Grande festa in famiglia, dal padre, Riccardo Lucaccioni, Presidente dell’Associazione “Cuore di Leone” dalla madre Simona e dalla sorella Giulia. Le più sentite congratulazioni anche dalla nostra redazione.