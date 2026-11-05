Matilde Savelli si laurea in Scienze politiche alla Sapienza

Tesi di diritto parlamentare sulla vigilanza radiotelevisiva
📌 FLASH NEWS – Matilde Savelli di Città di Castello ha conseguito la laurea triennale in Scienze politiche alla Sapienza di Roma. La tesi in diritto parlamentare riguarda la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Relatore: Stefano Ceccanti.
Matilde Savelli, di Città di Castello, ha conseguito la laurea triennale in Scienze politiche alla Sapienza Università di Roma. Il suo elaborato, dedicato alla commissione parlamentare che si occupa dell’indirizzo e della vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ha avuto come relatore il professor Stefano Ceccanti.
Le funzioni della commissione al centro della tesi
Il lavoro si colloca nell’ambito del diritto parlamentare e prende in esame le funzioni dell’organismo e le sue dinamiche attuali. Il titolo dell’elaborato è «La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: funzioni e dinamiche attuali».
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