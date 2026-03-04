Marzolla trascina l’Altotevere al terzo posto nel girone A3

Il campione veneto domina il campo a San Donà di Piave

L’epilogo della stagione regolare per la ErmGroup Altotevere porta la firma d’autore di Simone Marzolla. L’opposto biancazzurro ha letteralmente spostato gli equilibri nell’infuocato palasport di San Donà di Piave, conducendo i suoi compagni a una vittoria fondamentale per il posizionamento nella griglia play-off. In un match che sembrava sfuggire di mano, il talento veneto ha caricato la squadra sulle spalle nel momento di massima pressione psicologica. Il confronto agonistico ha vissuto fasi di estrema tensione, specialmente quando i padroni di casa della Personal Time conducevano per due set a uno. La situazione si era fatta critica nel quarto parziale, con un distacco di tre punti che rischiava di compromettere l’intera rincorsa alla terza piazza. In quel frangente, la ErmGroup ha ritrovato la propria identità collettiva, annullando lo svantaggio e ribaltando l’inerzia della sfida con un tie-break gestito con estrema lucidità tattica.

I dati statistici confermano la centralità di Marzolla nel progetto tecnico di San Giustino. Con 27 punti messi a referto e una percentuale realizzativa in attacco del 60%, l’atleta ha dimostrato una costanza di rendimento fuori dal comune. Al termine della regular season, il suo bottino complessivo tocca quota 315 punti, mantenendo una media superiore ai 15 sigilli per ogni apparizione sul parquet. Questa performance lo colloca stabilmente in cima alla gerarchia dei marcatori interni, seguito a distanza da Alpini e Quarta. Il percorso dell’Altotevere non è stato privo di ostacoli, specialmente nella fase iniziale del nuovo anno. Dopo un girone di andata entusiasmante, culminato con la qualificazione in Coppa Italia, il collettivo ha dovuto affrontare un periodo di appannamento atletico. Marzolla ha analizzato questo passaggio come un momento fisiologico dopo una lunga serie di risultati positivi. La capacità di reagire e incamerare 7 punti nelle ultime tre giornate testimonia la maturità di un gruppo che ha saputo rialzarsi prima degli appuntamenti decisivi.

Con la certezza matematica del terzo posto nel girone Bianco, l’attenzione si sposta ora sulla gestione della lunga sosta agonistica. La ErmGroup tornerà a giocare una gara ufficiale solo il 22 marzo, affrontando probabilmente una tra Sabaudia e Campobasso. Per mantenere alto il ritmo partita e la reattività dei riflessi, lo staff tecnico ha programmato una serie di test congiunti. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo al palasport di San Giustino contro il Club Arezzo Volley Academy, formazione che milita nel campionato di Serie B, come riferisce il comunicato di ErmGroup Volley Altotevere.

La serenità ritrovata nell’ambiente biancazzurro deriva dalla consapevolezza di aver superato lo scoglio più duro. Il contributo dei vari interpreti, da Biffi a Cappelletti, ha permesso a Marzolla di esprimersi al massimo delle potenzialità. L’esperienza dei singoli è emersa nei momenti decisivi del match di San Donà, dove la battuta e la difesa hanno fatto la differenza contro un avversario affamato di punti salvezza. Adesso la squadra punta a sfruttare i venti giorni di pausa per rigenerare le energie e affinare i meccanismi di gioco.