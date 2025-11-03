Marzolla e Altotevere, un gruppo che sa vincere e sorprendere

3 Novembre 2025
Nella foto: un attacco da posto 2 di Simone Marzolla nella partita contro Reggio Emilia

Prestazioni brillanti a Sarroch, obiettivo continuità in campionato

Altotevere , lunedì 3 novembre 2015 – Simone Marzolla, opposto dell’ErmGroup Altotevere, si conferma protagonista nella trasferta di Sarroch, conquistata con un netto 3-0 che ha rilanciato la squadra dopo le battute d’arresto con Belluno e Reggio Emilia. Il ventiseienne veneto, pur reduce da un problema fisico durante la settimana, ha saputo gestirsi e offrire una prestazione di alto livello, sottolineando il valore di un gruppo coeso e motivato, sempre in grado di mantenere il controllo dell’incontro, come riporta il comunicato l’Ufficio Stampa ErmGroup Volley Altotevere.

La partita ha visto l’ErmGroup dominare il gioco, con Marzolla che ha piazzato i colpi decisivi nei momenti chiave. La squadra ha mostrato un’intesa notevole, evidenziando la capacità di non abbassare mai la guardia, nemmeno quando il vantaggio era rassicurante. La battuta, soprattutto grazie a Niccolò Cappelletti, è stata un fondamentale determinante, creando problemi costanti agli avversari.

Il tecnico sottolinea come, nonostante alcune difficoltà oggettive, come la condizione fisica limitata di Favaro e la giovinezza di molti elementi della squadra avversaria, le caratteristiche di continuità e tenacia rappresentino la base su cui l’Altotevere costruirà il prosieguo della stagione.

Il prossimo impegno vedrà la squadra ospitare il Cus Cagliari, altra formazione sarda, in un match decisivo per confermare il momento positivo e consolidare posizioni nel girone Bianco. Marzolla e compagni si presentano al confronto con la consapevolezza di un gruppo forte, determinato e in crescita, pronto a mettere in difficoltà chiunque.

L’ErmGroup Altotevere non è solo una squadra da rispettare, ma un collettivo concreto, capace di fare la differenza con il gioco e la grinta. Un gruppo a cui guardare con attenzione, che ha saputo rialzarsi e ora punta con decisione verso traguardi ambiziosi.

