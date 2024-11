Marra: “Lavoriamo per migliorare, la classifica a dicembre”

Marra – La ErmGroup Volley Altotevere ha affrontato una difficile trasferta a Cagliari, uscendo sconfitta 1-3 contro il Cus e scivolando al penultimo posto del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco. Nonostante l’inizio difficile, il team ha mostrato un buon livello di gioco, soprattutto nel secondo set, ma ha faticato a mantenere il ritmo nelle frazioni decisive. L’allenatore Davide Marra, ex capitano e libero della squadra, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla crescita delle prestazioni individuali e collettive, piuttosto che sulla classifica, almeno fino a dicembre.

Marra, che ha preso posto in panchina come terzo allenatore insieme a Marco Bartolini e Mirko Monaldi, ha analizzato la partita: “Sicuramente in alcuni momenti del set vinto abbiamo espresso una buona pallavolo, ma ci sono state delle piccole sbavature che, giocando sul punto a punto, abbiamo saputo capitalizzare. È stata una bella reazione, ma il campionato è molto difficile. Dobbiamo lavorare sodo, concentrandoci sulla nostra metà campo e cercando di migliorare partita dopo partita.”

L’ex libero ha anche parlato della classifica, dichiarando che, come negli anni passati, la priorità è capire l’evoluzione del campionato e non focalizzarsi troppo sui numeri: “Fino a dicembre, la classifica si guarda poco, perché dobbiamo vedere quale piega prenderà il campionato. Alcuni risultati sorprendenti hanno complicato la lettura della situazione. Ripeto, dobbiamo pensare alla nostra metà campo, migliorando costantemente.”

Un’altra difficoltà per il team è stato l’infortunio di Daniele Carpita, che ha subito una distorsione alla caviglia. Marra ha confermato che l’entità dell’infortunio sarà valutata nei prossimi giorni: “Lo sapremo presto. Si è procurato una bella distorsione alla caviglia, ma speriamo che non sia grave. Non vogliamo fare alibi, ma è chiaro che con l’infortunio di Biffi prima dell’inizio del campionato e ora questo problema con Carpita, la preparazione settimanale è stata complicata. Essere al completo è essenziale per preparare al meglio le partite.”

Guardando avanti, il Volley Altotevere si prepara per un’altra sfida difficile, quella contro la Monge Gerbaudo Savigliano, che domenica prossima arriverà a San Giustino. Marra è consapevole dell’importanza della partita, ma rimane fiducioso nelle capacità della sua squadra: “Ogni partita ha una storia a sé. Questo inizio di campionato non ha ancora chiarito la forza oggettiva di ciascuna squadra, quindi pensiamo a noi stessi. Se lavoriamo bene in settimana, poi la domenica possiamo giocare meglio. Il Savigliano è sicuramente un’ottima squadra, ma con il giusto atteggiamento e un buon lavoro settimanale, possiamo affrontarli con successo.”

In conclusione, l’ex capitano ha ribadito la necessità di una reazione caratteriale per tornare alla vittoria: “È fondamentale avere la testa giusta per affrontare ogni partita, soprattutto quelle contro avversari come il Savigliano. Il nostro obiettivo è tornare a vincere, ma sappiamo che serve un impegno costante e una buona preparazione.”