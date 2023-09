Mancini, fermare i lavori del traliccio di Monte Santa Maria Tiberina

“Dopo tre anni Monte Santa Maria Tiberina si trova a dover combattere un’altra battaglia di buonsenso per evitare l’installazione, nella frazione di Ranzola, di un traliccio che preoccupa i cittadini sia per quanto riguarda la salute pubblica che per la deturpazione paesaggistica”. Lo dichiara il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega – presidente della Commissione Ambiente dell’Assemblea legislativa). “Sicuramente – spiega Mancini – l’autorizzazione per l’installazione sarà legittima, ma è altrettanto evidente che la finalità sia quella di realizzare un impianto per le telecomunicazioni, anche se ancora non è stata fatta chiarezza nel merito. Non c’è stato alcun coinvolgimento né un’adeguata comunicazione ai cittadini da parte dell’amministrazione comunale. E non è stata neppure coinvolta Arpa Umbria per il parere preventivo sulla compatibilità elettromagnetica dell’infrastruttura, dato che la finalità pare proprio essere quella delle trasmissioni elettromagnetiche. L’Amministrazione comunale non può lavarsene le mani – prosegue il consigliere regionale – dato che potrebbe sospendere i lavori in attesa di un parere preventivo di Arpa. In qualità di presidente della Commissione Ambiente, come accaduto anche per il caso del ripetitore di Santa Maria Tiberina tre anni fa, sono pronto a convocare in audizione i vertici di Arpa e l’Amministrazione comunale per avere chiarimenti. L’installazione ha mandato in allarme i cittadini che lunedì 18 settembre scorso hanno partecipato numerosi a un’assemblea – racconta Mancini – alla quale ero presente e durante la quale hanno evidenziato al sindaco Michelini tutte le loro preoccupazioni. Ranzola ha uno dei paesaggi più belli dell’Umbria, ma ora a causa dell’antenna molti cittadini e famiglie saranno scoraggiati a venire ad abitare qui e a investire nei lotti recentemente diventati edificabili. Il sindaco Michelini – conclude Valerio Mancini – faccia il possibile, le istanze dei cittadini non possono essere ignorate”.