Maltempo, a Città di Castello cade una pianta e provoca incidente, un ferito

Molti interventi dei vigili del fuoco a causa della pioggia e vento a Castiglione del Lago, Perugia, Todi, Città di Castello e Spoleto per diverse piante cadute. Un albero è caduto a Solfagnano, in Via Aida 15, sui cavi della pubblica illuminazione e linea Enel.

A Città di Castello, in località Santa Maria del Popolo, poco prima delle ore 7, a causa di una pianta caduta si è verificato un incidente stradale con due autovetture coinvolte. Una persona è rimasta ferita. Sul posto il 118, i carabinieri, oltre i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello.