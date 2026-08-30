Maiocchi torna all’Altotevere con energia e fame di vittoria

ErmGroup Altotevere, Maiocchi ritrova squadra e ambizioni A3

📌 FLASH NEWS – Matteo Maiocchi torna alla ErmGroup Altotevere con energia e fame di vittoria. Lo schiacciatore 28enne ritrova il gruppo dopo la stagione a Mantova e guarda alla Serie A3 Credem Banca: «In ogni partita dovremo dare battaglia»

Maiocchi ritrova l’Altotevere dopo la stagione a Mantova

Un ritorno accompagnato da entusiasmo, buone condizioni fisiche e dalla volontà di mettersi immediatamente al servizio della squadra. Matteo Maiocchi è tornato alla ErmGroup Altotevere dopo poco più di un anno di lontananza dall’ambiente biancazzurro. Lo schiacciatore lombardo, 28 anni, ha ripreso contatto con la società e con lo staff mostrando fin dalle prime sedute grande determinazione in vista della nuova stagione di Serie A3 Credem Banca.

Il periodo trascorso lontano dall’Altotevere lo ha visto impegnato a Mantova con la Gabbiano. Un’esperienza che gli ha consentito di ritrovare la migliore condizione fisica e di offrire il proprio contributo sul terreno di gioco. Adesso per Maiocchi si apre una nuova fase della carriera, nuovamente con la maglia della ErmGroup Altotevere.

Il suo rientro rappresenta anche un ritorno in un ambiente che conosce bene. Le prime sensazioni dopo il lavoro in palestra sono state positive. Maiocchi ha ritrovato immediatamente familiarità con la realtà biancazzurra, tanto da spiegare di avere avuto quasi la sensazione di non essersene mai andato.

Il precedente arrivo nel momento più difficile

La prima esperienza di Matteo Maiocchi con l’Altotevere era cominciata nel dicembre del 2024, in una fase particolarmente complessa per la formazione biancazzurra. La squadra attraversava allora uno dei momenti più delicati vissuti dalla società durante la propria permanenza nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

Maiocchi era arrivato per fornire un contributo importante e aveva saputo ritagliarsi un ruolo significativo. Lo schiacciatore si era distinto soprattutto per la capacità di garantire equilibrio alla squadra, accompagnandone la crescita nella seconda parte della stagione.

L’Altotevere era riuscita progressivamente a risalire, arrivando fino a sfiorare l’accesso alla finale dei play-off. Il cammino si era interrotto contro la Romeo Sorrento, capace di imporsi in gara 3 e successivamente di conquistare la promozione in Serie A2.

Quell’esperienza aveva quindi lasciato un legame importante fra Maiocchi e l’ambiente altotiberino. Un rapporto che, dopo la parentesi mantovana, può ora riprendere con nuovi obiettivi.

L’impatto con squadra e staff

Il primo contatto con il nuovo gruppo ha confermato le aspettative dello schiacciatore. Maiocchi ha parlato di un ambiente caratterizzato da energia e forte desiderio di vincere, sottolineando nello stesso tempo la volontà collettiva di esprimere una buona pallavolo e di costruire un gruppo unito anche fuori dal campo.

«Mi sembra di essere stato sempre qui», ha spiegato Matteo Maiocchi al termine di una seduta in palestra, descrivendo come particolarmente positivo il nuovo incontro con i giocatori e con le persone dello staff.

Il gruppo, rispetto alla precedente esperienza, presenta naturalmente diverse novità. Maiocchi conosce già alcuni elementi, mentre con buona parte dei compagni non ha mai condiviso in precedenza la stessa squadra.

La fase di preparazione diventerà quindi fondamentale anche per costruire le necessarie intese, comprendere le caratteristiche tecniche dei singoli giocatori e sviluppare quei meccanismi che dovranno poi essere trasferiti nelle partite ufficiali.

La preparazione servirà per costruire gli equilibri

Tra i giocatori già conosciuti da Maiocchi figurano Pinali, Quarta e Marzolla. Con gli altri elementi dell’organico, invece, sarà necessario utilizzare le settimane di preparazione per sviluppare conoscenza reciproca e automatismi.

Il lavoro non riguarderà soltanto gli aspetti strettamente tecnici. Per lo schiacciatore sarà importante capire le caratteristiche dei compagni sia dentro sia fuori dal campo, nella convinzione che la solidità del gruppo possa incidere sull’andamento dell’intera stagione.

Maiocchi ha espresso fiducia nel lavoro dello staff, al quale attribuisce il compito di creare le condizioni migliori affinché ogni giocatore possa esprimere le proprie qualità. L’obiettivo dichiarato è costruire un’annata capace di lasciare un ricordo importante, attraverso un percorso che dovrà essere sviluppato gradualmente durante la preparazione e poi consolidato con l’inizio delle gare ufficiali.

Un avvio impegnativo nel campionato di Serie A3

Il calendario propone alla ErmGroup Altotevere una partenza particolarmente impegnativa. La squadra sarà quindi chiamata a trovare rapidamente condizione, organizzazione e continuità, senza poter attendere troppo prima di raggiungere un livello competitivo adeguato.

Maiocchi non considera però questo scenario un problema. Secondo lo schiacciatore, ogni avversaria dovrà comunque essere affrontata nel corso della stagione e l’attenzione dovrà quindi concentrarsi soprattutto sulla capacità dell’Altotevere di partire bene e giocare al massimo delle proprie possibilità.

Le aspettative sono elevate, a cominciare da quelle che gli stessi giocatori hanno nei confronti del proprio rendimento. Da qui nasce la convinzione che ogni incontro richiederà concentrazione, determinazione e disponibilità al sacrificio.

«Sappiamo già che dovremo dare battaglia in ogni circostanza», ha affermato Maiocchi, indicando così l’atteggiamento con il quale la squadra intende affrontare il campionato.

Nessuna griglia anticipata sulle favorite

Lo schiacciatore mantiene invece prudenza quando il discorso si sposta sulle possibili favorite della Serie A3 Credem Banca. Maiocchi ritiene prematuro costruire gerarchie prima dell’inizio della competizione, soprattutto alla luce di quanto mostrato dal campionato nelle stagioni precedenti.

La categoria, secondo il giocatore, ha dimostrato più volte di poter produrre risultati difficili da prevedere. Accanto alle formazioni considerate maggiormente attrezzate possono emergere squadre capaci di trasformarsi nelle rivelazioni della stagione.

Un altro elemento da considerare è rappresentato dalla presenza di numerosi giovani con qualità importanti, in grado di incidere sugli equilibri delle rispettive formazioni e, di conseguenza, sull’andamento complessivo del torneo.

Per questo motivo Maiocchi preferisce evitare pronostici e concentrare l’attenzione sul lavoro della ErmGroup Altotevere.

La parola d’ordine resta battagliare in ogni partita

Il messaggio che accompagna il ritorno dello schiacciatore è dunque improntato alla concretezza. La ErmGroup Altotevere dovrà costruire progressivamente i propri equilibri, sfruttare la preparazione per favorire la conoscenza tra vecchi e nuovi componenti della rosa e presentarsi pronta fin dalle prime giornate.

Energia, fame di vittoria, qualità del gioco e spirito di gruppo sono gli elementi sui quali Matteo Maiocchi ha posto l’accento nel momento del suo ritorno nell’ambiente biancazzurro.

Il campionato non consentirà di sottovalutare alcun avversario e, nelle valutazioni del giocatore, proprio l’imprevedibilità della Serie A3 rende poco significative le classifiche costruite prima dell’inizio delle partite.

Per Maiocchi e per la ErmGroup Altotevere il riferimento rimane quindi il lavoro quotidiano. La preparazione servirà a creare le intese necessarie e a trasformare un gruppo composto anche da giocatori che non hanno mai giocato insieme in una squadra capace di affrontare una stagione impegnativa.

La convinzione dello schiacciatore è chiara: ogni partita sarà difficile tanto per l’Altotevere quanto per gli avversari che si troveranno dall’altra parte della rete. Ed è proprio con questa consapevolezza che Maiocchi ha iniziato la sua nuova esperienza in biancazzurro.