Madri Costituenti in mostra a Città di Castello

Un progetto per ricordare le protagoniste della Repubblica

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello prende il via “21/46 – Le donne che scrissero la Costituzione”, progetto promosso da CaLibro Festival e Sezione soci Coop Alta Valle del Tevere. In mostra cinque opere di Giulia Dall’Ara dedicate alle protagoniste della nascita della Repubblica

Città di Castello, 3 11 2026 – Dal 7 al 28 novembre la Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” ospiterà “21/46 – Le donne che scrissero la Costituzione”, iniziativa culturale e artistica dedicata alle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente nel 1946. Il progetto è promosso dalla Sezione soci Coop Alta Valle del Tevere di Unicoop Etruria e da CaLibro Festival, con il sostegno del Comune di Città di Castello. L’iniziativa nasce nell’ambito delle celebrazioni per gli ottant’anni di una stagione decisiva della storia italiana, quella che vide le donne partecipare per la prima volta in modo diretto alla costruzione delle istituzioni democratiche del Paese. L’obiettivo è valorizzare il loro contributo alla definizione dei principi fondamentali della Repubblica attraverso un percorso che unisce linguaggio artistico e memoria storica. Fulcro del progetto saranno cinque grandi pannelli artistici realizzati da Giulia Dall’Ara, artista romagnola conosciuta anche per numerosi interventi di arte urbana. Le opere saranno esposte negli spazi della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” dall’8 al 28 novembre e accompagneranno i visitatori in un itinerario dedicato ai temi affrontati dalle Madri Costituenti.

Il percorso tocca argomenti che hanno avuto un ruolo centrale nell’elaborazione della Carta costituzionale, tra cui il diritto allo studio, il lavoro delle donne, la parità salariale, la tutela della famiglia, i diritti sociali e la partecipazione politica. Attraverso immagini, simboli e colori, l’artista propone una lettura contemporanea di valori che continuano a mantenere una forte attualità nel dibattito pubblico e civile. Le ventuno donne che entrarono nell’Assemblea Costituente provenivano da percorsi politici e culturali differenti. Molte di loro avevano preso parte all’esperienza della Resistenza e dell’antifascismo. La loro presenza rappresentò un passaggio storico fondamentale. Per la prima volta le donne furono coinvolte direttamente nella definizione delle norme e dei principi destinati a guidare la nuova Repubblica italiana.

Nel percorso espositivo trovano spazio riferimenti ad alcune delle figure più significative di quella stagione, tra cui Bianca Bianchi, Maria Federici, Nilde Iotti e Teresa Mattei, protagoniste dell’affermazione dei diritti civili, sociali e politici sanciti dalla Costituzione. Secondo l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, il progetto assume particolare rilievo perché richiama l’attenzione sul tema della democrazia e della partecipazione, mettendo in evidenza il contributo femminile alla nascita della Repubblica italiana e alla stesura della Costituzione.

L’iniziativa guarda inoltre alle nuove generazioni e al mondo della scuola, chiamati a custodire e trasmettere i valori legati ai diritti, alla libertà e alla cittadinanza democratica. In questo senso la mostra si propone come occasione di approfondimento e confronto, capace di collegare il passato alle sfide del presente.

Il programma si aprirà sabato 7 novembre con una giornata di live painting. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, al piano terra della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”, il pubblico potrà assistere al lavoro di Giulia Dall’Ara e osservare da vicino le fasi creative che porteranno alla definizione delle opere. L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 8 novembre alle ore 17. In quella occasione saranno presentati i pannelli che compongono il progetto espositivo, destinato a rimanere visitabile fino al 28 novembre 2026.

La mostra si propone come un momento di incontro con una pagina centrale della storia nazionale, come riporta Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. Attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, il progetto restituisce visibilità a figure che hanno contribuito alla costruzione della democrazia italiana e offre ai visitatori uno strumento di riflessione sul valore della rappresentanza, dell’uguaglianza e della partecipazione.

Un ringraziamento particolare è rivolto alla Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” e ad Atlante Servizi Culturali, che hanno collaborato all’organizzazione e all’allestimento dell’iniziativa, rendendo possibile un evento che unisce approfondimento storico, espressione artistica e impegno civile.