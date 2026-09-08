Madonna della Reggia, Umbertide celebra la Patrona cittadina

Bassetti presiede la Messa, in serata concerto della Banda!

📌 FLASH NEWS – Umbertide celebra la Beata Vergine Maria della Reggia, Patrona della città. Messa solenne in Collegiata con il cardinale Gualtiero Bassetti. In serata concerto della Banda Città di Umbertide e lotteria benefica AUCC in piazza

La città celebra la Beata Vergine Maria della Reggia

Umbertide rinnova la propria devozione alla Beata Vergine Maria della Reggia, Patrona della città, con le celebrazioni dell’8 settembre. Una ricorrenza che ogni anno riunisce dimensione religiosa, tradizioni cittadine e partecipazione della comunità.

Il momento centrale della mattinata si è svolto nella Collegiata di Santa Maria della Reggia, dove alle 11.30 è stata celebrata la Santa Messa solenne presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti.

Ad accogliere il cardinale erano presenti il sindaco Luca Carizia, la Giunta comunale e Don Pietro Vispi, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio.

Numerosi cittadini hanno partecipato alla funzione, confermando il forte legame che unisce Umbertide alla propria Patrona e a una ricorrenza profondamente inserita nella storia e nell’identità della città.

Le istituzioni cittadine presenti alla celebrazione

Alla Messa hanno partecipato anche il vicesindaco Annalisa Mierla, gli assessori e i consiglieri comunali, accompagnati dal gonfalone del Comune di Umbertide.

Presenti inoltre i Carabinieri di Umbertide, guidati dal comandante Cesare Rampazzi Minella, e la Polizia Locale con il comandante maggiore Gabriele Tacchia.

Accanto al cardinale Gualtiero Bassetti hanno concelebrato Don Pietro Vispi e i sacerdoti del territorio, dando vita a una funzione che ha riunito la comunità ecclesiale e le istituzioni cittadine intorno alla devozione per la Madonna della Reggia.

Ad accompagnare musicalmente la cerimonia religiosa è stato il Chorus Fractae Ebe Igi, che ha scandito i diversi momenti della celebrazione.

Bassetti accolto dalla comunità di Umbertide

La presenza del cardinale Gualtiero Bassetti ha rappresentato uno degli elementi centrali delle celebrazioni del 2026.

La comunità umbertidese si è raccolta nella Collegiata per condividere una mattinata nella quale il significato religioso della festa si è intrecciato con la storia della città e con la partecipazione delle sue istituzioni.

La celebrazione della Patrona rappresenta infatti un appuntamento che supera la sola dimensione liturgica, coinvolgendo ogni anno cittadini, associazioni e realtà del territorio.

L’8 settembre costituisce così un momento nel quale Umbertide rinnova pubblicamente il proprio rapporto con una tradizione tramandata nel tempo e ancora fortemente presente nella vita cittadina.

In serata il concerto della Banda Città di Umbertide

Il programma delle festività patronali proseguirà nella serata di martedì 8 settembre. Alle 21 in piazza Matteotti è previsto il tradizionale concerto della Banda Città di Umbertide, diretta dal maestro Galliano Cerrini.

L’esibizione rappresenterà anche l’appuntamento conclusivo della XXXIX Rassegna delle bande musicali “Città di Umbertide”, manifestazione iniziata venerdì 4 settembre e sviluppatasi attraverso cinque giornate.

Il concerto della banda cittadina costituisce uno degli appuntamenti tradizionalmente legati alla festa patronale e porterà nel centro di Umbertide la parte musicale delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Reggia.

Dopo la mattinata caratterizzata dalla funzione religiosa, la festa si sposterà quindi in piazza, proseguendo attraverso un momento aperto alla partecipazione della cittadinanza.

Dopo la musica la lotteria benefica dell’AUCC

La serata comprenderà anche un appuntamento dedicato alla solidarietà. Al termine del concerto, intorno alle 23, sempre in piazza Matteotti, saranno estratti i numeri vincenti della Lotteria di beneficenza organizzata dal comitato di Umbertide dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, AUCC.

L’iniziativa affiancherà quindi l’aspetto solidale alle celebrazioni patronali e al programma musicale.

La successione degli appuntamenti permetterà alla città di vivere l’intera giornata dell’8 settembre attraverso momenti differenti: dalla celebrazione religiosa della mattina al concerto serale, fino all’iniziativa benefica conclusiva.

Concluse le tradizionali Fiere di Umbertide

Il calendario legato alla festa della Madonna della Reggia era stato preceduto anche dalle Fiere di Umbertide, terminate domenica 6 settembre.

Le fiere accompagnano tradizionalmente le celebrazioni patronali e rappresentano un ulteriore momento di partecipazione per la comunità cittadina.

Anche nell’edizione 2026 hanno quindi contribuito al programma complessivo costruito intorno alla ricorrenza dell’8 settembre, affiancando agli appuntamenti religiosi le iniziative che appartengono alla consuetudine della città.

La conclusione delle fiere ha lasciato spazio alle giornate finali della rassegna bandistica e, soprattutto, alla celebrazione dedicata alla Patrona.

Fede e tradizione nel cuore dell’identità cittadina

La festa della Beata Vergine Maria della Reggia conserva per Umbertide un significato che mette insieme devozione religiosa, memoria e appartenenza alla comunità.

La partecipazione alla Messa solenne, la presenza delle autorità e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, il coinvolgimento del Chorus Fractae Ebe Igi e gli appuntamenti previsti in piazza compongono una giornata costruita intorno a differenti espressioni della vita cittadina.

Il Comune ha voluto sottolineare proprio il valore della continuità di questa tradizione, che torna ogni anno a riunire gli umbertidesi intorno alla propria Patrona.

Con le celebrazioni dell’8 settembre, Umbertide rinnova così il legame con la Madonna della Reggia, mantenendo viva una ricorrenza che appartiene alla storia religiosa e civile della città.

La festa prosegue fino alla serata in piazza Matteotti

Dopo la celebrazione mattutina presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, l’attenzione si sposta dunque su piazza Matteotti, dove dalle 21 la Banda Città di Umbertide chiuderà la XXXIX Rassegna delle bande musicali.

A seguire, l’estrazione della lotteria dell’AUCC completerà il programma con un’iniziativa dedicata alla beneficenza.

L’Amministrazione comunale ha accompagnato la ricorrenza con un augurio rivolto a tutti gli umbertidesi, richiamando i valori di fede, condivisione, appartenenza e consapevolezza delle proprie radici.

Una giornata che, dalla Collegiata alla piazza, riunisce così le diverse componenti della comunità e conferma la centralità della Festa della Madonna della Reggia nel calendario religioso e civile di Umbertide.