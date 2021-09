Chiama o scrivi in redazione

M5S: “A Città di Castello deprecabili atti di intimidazione contro i candidati”

Un deprecabile atto di intimidazione. Semplicemente intollerabile quello che sta accadendo a Città di Castello. Esprimiamo nel modo più assoluto la nostra totale e incondizionata solidarietà alla candidata Luciana Bassini e alle sue liste che, in base a quanto dichiarato in queste ore dallo stesso consigliere regionale Andrea Fora di CiviciX, sono state oggetto di vergognose minacce, velate ed esplicite, da parte di alcuni soggetti che si aggirano per la città con lo scopo di intimidire e scoraggiare i cittadini che vogliono semplicemente contribuire a cambiare la loro comunità mettendosi generosamente a disposizione.

Fatti che dimostrano una inspiegabile escalation di intolleranza nel prosieguo della competizione elettorale prevista per il prossimo 3-4 ottobre. Addirittura questi soggetti avrebbero minacciato alcuni candidati della perdita del posto di lavoro. Un modo di fare politica che non è nemmeno degno di essere chiamato tale. Ci stringiamo al fianco di questi cittadini e denunciamo il clima intollerabile scatenato da quelli che giustamente vengono definiti “bravi manzioniani”.

Auspichiamo una presa di posizione decisa da tutte le forze politiche e dai candidati in corsa, nonché un intervento da parte delle istituzioni che dovrebbero garantire in pieno libertà di espressione e democrazia. Minacce e ritorsioni non possono avvelenare la competizione elettorale. Ancora più convinti e determinati siamo al fianco dei cittadini oggetto di queste minacce e saremo nelle prossime ore con azioni concrete.