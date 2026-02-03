Luca Secondi scrive ad Anas per uniformare i cartelli stradali

E45, cambio nome per l’uscita della Base Logistica a Nord

CITTÀ DI CASTELLO, 3 febbraio 2026– Una nuova identità per lo svincolo della superstrada che serve la zona settentrionale del comune tifernate, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello. L’amministrazione comunale ha annunciato l’invio di una richiesta formale ai vertici di Anas per modificare la denominazione dell’uscita della E45 attualmente indicata come “Base Logistica”. L’obiettivo del sindaco Luca Secondi è quello di trasformare la dicitura in “Città di Castello Nord”, rispondendo così a un’esigenza di chiarezza e uniformità comunicativa per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono l’arteria di collegamento umbra. La decisione è maturata a seguito di un confronto istituzionale avvenuto durante l’ultima seduta del consiglio comunale, dove la necessità di una segnaletica più intuitiva è emersa come priorità per il territorio.

La questione è stata sollevata attraverso un’interrogazione presentata dal consigliere Claudio Serafini, esponente della lista civica che sostiene il primo cittadino. La motivazione alla base della proposta risiede nella necessità di creare un sistema di indicazioni stradali omogeneo che riduca l’incertezza dei conducenti non residenti. Attualmente, la segnaletica lungo la E45 prevede l’indicazione “Città di Castello Sud” per l’uscita che serve la frazione di Santa Lucia e una dicitura generica “Città di Castello” in corrispondenza dell’area industriale del capoluogo. L’inserimento di una denominazione ufficiale “Nord” permetterebbe di completare il quadro informativo, rendendo più agevole la navigazione per chi deve raggiungere la parte settentrionale del centro urbano o le aree commerciali limitrofe.

Il sindaco Secondi ha ricordato come il tema non sia nuovo agli uffici tecnici e ai tavoli di concertazione. Già in passato era stata tentata una simile operazione presso Anas, ma le priorità dell’epoca erano concentrate esclusivamente sull’attivazione operativa della Base Logistica dell’Alto Tevere, portando la società stradale a non dare seguito immediato alla richiesta di modifica dei cartelli. Tuttavia, il mandato ricevuto ora dall’aula consiliare a Città di Castello conferisce una nuova forza politica all’istanza. Il Comune invierà una comunicazione esplicita nelle prossime settimane, chiedendo non solo l’accoglimento del cambio nome, ma anche un cronoprogramma certo per la sostituzione materiale della cartellonistica lungo la carreggiata, definendo tempistiche chiare per l’intervento.

L’iniziativa ha raccolto un consenso trasversale all’interno della coalizione di governo, coinvolgendo attivamente anche i gruppi consiliari del Partito Democratico e del Partito Socialista Italiano, che hanno condiviso la bontà della proposta. Per l’amministrazione, si tratta di un piccolo ma significativo intervento di marketing territoriale: migliorare la leggibilità della superstrada significa facilitare l’accesso ai servizi e alle imprese del territorio a Città di Castello. Resta ora da attendere la risposta tecnica dei vertici della rete stradale nazionale, che dovranno valutare la compatibilità della proposta con i parametri di sicurezza e i costi di aggiornamento degli svincoli della superstrada, in un’ottica di ammodernamento complessivo dell’infrastruttura regionale.

La richiesta non è puramente estetica, ma incide sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza stradale. Molti automobilisti, infatti, tendono a proseguire oltre la Base Logistica non identificando immediatamente l’accesso settentrionale alla città, causando spesso inversioni di marcia o rallentamenti impropri. Dare un nome chiaro come “Nord” significa posizionare meglio la città sulla mappa della viabilità nazionale della E45. Il consigliere Serafini ha espresso soddisfazione per l’apertura della giunta, auspicando che questa volta il dialogo con Anas possa portare a una conclusione rapida, evitando le lungaggini burocratiche che in passato hanno bloccato il progetto di razionalizzazione delle indicazioni lungo la superstrada.