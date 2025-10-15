Luca Secondi presidente di Federsanità Anci Umbria

Nomine completate con Ciotti e Altamura come vicepresidenti

Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, è stato eletto nuovo presidente di Federsanità Anci Umbria. Il mandato ha durata quinquennale e Secondi sarà affiancato da Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1, come vice presidente vicario, e da Viviana Altamura, assessore al Welfare del Comune di Terni, in qualità di vice presidente.

La nomina è stata formalizzata durante l’assemblea regionale di Federsanità Anci Umbria, svolta martedì 14 ottobre presso la sede di Anci Umbria a Perugia. All’incontro hanno partecipato il presidente di Anci Umbria Federico Gori, il direttore di Federsanità Anci Umbria Daniele Benedetti, il segretario generale di Anci Umbria Silvio Ranieri e numerosi soci. Gori ha sottolineato l’importanza di questa fase di rinnovamento della governance, evidenziando il ruolo centrale della federazione nell’ambito dei servizi di prossimità, della prevenzione, dell’inclusione e delle politiche sociali, in collaborazione con Comuni, Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Regione Umbria. Dopo un confronto tra i soci, Secondi è stato proposto all’unanimità come presidente.

Appena nominato, Secondi ha espresso gratitudine verso il presidente uscente Manuel Petruccioli e verso i Comuni soci e i vertici delle aziende sanitarie, sottolineando l’intenzione di rafforzare la collaborazione istituzionale. Ha evidenziato come il mandato sarà incentrato sulla valorizzazione delle esperienze locali, sul potenziamento del sistema sociale e sanitario e sulla promozione di uno sviluppo condiviso della comunità umbra. L’obiettivo dichiarato è costruire un welfare territoriale integrato, inclusivo ed efficace, coerente con la missione nazionale di Federsanità.

Emanuele Ciotti, nominato vice presidente vicario, ha rimarcato l’importanza del ruolo in un contesto segnato dalla trasformazione digitale e dagli investimenti del Pnrr, sottolineando l’opportunità di innovare l’organizzazione dei servizi per renderli più accessibili ed efficienti. Ciotti ha evidenziato la necessità di un dialogo costante tra enti locali, aziende sanitarie, associazioni e cittadini, puntando a servizi integrati e di qualità.

Viviana Altamura, vice presidente, ha dichiarato di essere orgogliosa di far parte del direttivo e di contribuire al rafforzamento della rete tra Comuni, aziende sanitarie e terzo settore. Ha richiamato l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per promuovere politiche territoriali inclusive, sostenibili e orientate ai bisogni dei cittadini.

Con le nuove nomine, il consiglio regionale di Federsanità Anci Umbria è ora composto da Luca Secondi, Viviana Altamura, Emanuele Ciotti, Manuel Petruccioli, Vincenzo Caputo, Andrea Casciari, Antonio D’Urso, Roberto Noto, Vittoria Ferdinandi e Federico Gori. Il direttivo sarà chiamato a guidare la federazione nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e servizi sanitari e sociali a beneficio delle comunità umbre.