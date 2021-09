Luca Secondi presenta la sua candidatura a Sindaco di Città di Castello il 9 settembre

Il candidato sindaco Luca Secondi sarà presente all’iniziativa pubblica per l’apertura della campagna elettorale delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 che si terrà giovedì 9 settembre, alle ore 18.00, in Piazza delle Tabacchine a Città di Castello.

Per i giornalisti sarà organizzata anche una conferenza stampa nella quale saranno presentati la candidatura e il programma di governo: l’appuntamento è per venerdì 10 settembre, alle ore 11.00, presso l’Hotel Le Mura in via Borgo Farinario 24 a Città di Castello.

L’accesso alla sala conferenze dell’hotel sarà disciplinato nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19.