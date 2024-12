Live Painting allo Studio Sarteanesi: arte in scena

Live Painting – La prima giornata di Live Painting allo Studio Sarteanesi di Città di Castello ha registrato un successo oltre le aspettative. Sette artisti – Riccardo Antonelli, Alessandro Bacchetta, Luca Baldelli, Andrea Lensi, Fabio Mariacci, Elio Mariucci e Cinzia Prosperi – hanno dato vita a una performance creativa unica, attirando un pubblico numeroso e interessato. L’iniziativa ha riacceso l’interesse per questo spazio storico, un tempo frequentato da grandi nomi come Alberto Burri e Nuvolo.

L’assessore alla Cultura del comune, Michela Botteghi, ha dichiarato: “L’afflusso di pubblico e l’interesse dimostrato superano ogni previsione. Questo evento dimostra quanto i cittadini siano aperti a nuove esperienze di arte contemporanea e quanto lo Studio Sarteanesi conservi ancora oggi il fascino che ha sempre avuto.”

Uno spazio ricco di storia

Lo Studio Sarteanesi, situato in un edificio liberty di fronte all’ex Cinema Vittoria, è stato donato al Comune dalla famiglia Sarteanesi. In passato, ha ospitato l’opera di Alvaro Sarteanesi e di sua figlia Giuliana, oltre a essere un punto di riferimento per artisti e intellettuali. Alvaro, nato nel 1914, è stato uno dei fondatori dell’Associazione per la Tutela e la Conservazione dei Monumenti dell’Alto Tevere e ha contribuito con opere significative, tra cui affreschi nel Cimitero Monumentale e restauri nella zona. Giuliana, invece, si è perfezionata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, creando opere caratterizzate da un uso personale del colore.

Lo spazio conserva ancora oggi molte opere dei Sarteanesi e testimonianze del loro lavoro, oltre a una serra con fioriera in legno, progettata per ospitare piante di pregio.

L’evento

Il Live Painting, interpretato in modo estensivo, ha visto gli artisti lavorare dal vivo utilizzando materiali e tecniche non limitate alla pittura tradizionale. Il coinvolgimento degli artisti è stato definito entusiasta dall’assessore Botteghi: “Abbiamo cercato di ricreare l’atmosfera che ha caratterizzato questo luogo, un tempo punto d’incontro per personalità artistiche del Secondo Novecento.”

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del professor Piero Sarteanesi, figlio di Alvaro e Giuliana, e agli operatori de Il Poliedro, che hanno lavorato per valorizzare questo spazio unico.

Prospettive future

Il successo del Live Painting potrebbe segnare un punto di svolta per l’utilizzo dello Studio Sarteanesi come luogo di cultura e sperimentazione artistica. “Dopo il focus sullo Studio Pillitu-Meroni nel 2023, il 2024 rappresenta un anno di rinascita per lo Studio Sarteanesi, ora aperto alla fruizione pubblica,” ha aggiunto l’assessore.

Eventi futuri potrebbero includere:

Esposizioni temporanee

Laboratori artistici per giovani talenti

per giovani talenti Collaborazioni internazionali con artisti e curatori

Lo Studio Sarteanesi si conferma così un simbolo della vitalità culturale di Città di Castello.