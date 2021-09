Lista coalizione pro Bassini esclusa per documenti in ritardo, pronto ricorso

Una lista della coalizione che sostiene Luciana Bassini non è stata ammessa dalla Commissione Circondariale alla competizione elettorale che si svolgerà il 3 e 4 ottobre per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del sindaco.

La motivazione che ha portato all’esclusione momentanea è legata alla mancata presentazione di un documento da parte di una candidata straniera.

L’intera documentazione è stata richiesta ma per motivi burocratici da parte del paese natio della candidata, nonché per una situazione politica interna al momento molto confusa, l’attestato non è ancora arrivato in Italia.

Non si esclude che nelle prossime ore verranno attivate tutte le procedure possibili per far riammettere alla competizione la lista.

«Un piccolo intoppo che non ferma la corsa – ha detto Luciana Bassini – e quanto accaduto non è per colpa nostra. Un ritardo ingiustificato che ci sta creando disguidi. Speriamo che la burocrazia possa essere ancora più veloce e inviarci prima possibile questo documento. Nonostante tutto andiamo avanti per la nostra strada: le 16 persone che erano in lista continueranno a lavorare per la coalizione e a darci tutto il loro appoggio».