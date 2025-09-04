Libri antichi e rarità, torna la mostra a città di castello

Al palazzo vitelli espositori, eventi e focus costituzione

A Città di Castello si prepara un fine settimana all’insegna della storia della carta e del libro antico. Dal 6 al 7 settembre, nelle sale rinascimentali di palazzo Vitelli a Sant’Egidio, si svolgerà la venticinquesima edizione della mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica. La manifestazione, tra le più rilevanti nel panorama italiano, gode del patrocinio della Camera dei Deputati e quest’anno concentra l’attenzione sulla Costituzione della Repubblica Italiana, in vista dell’ottantesimo anniversario che sarà celebrato nel 2027.

Come scrive nel comunicato l’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, promotrice dell’iniziativa con il sostegno del Comune, della Regione Umbria e di altri enti, le “nozze d’argento” dell’evento si apriranno sabato 6 settembre alle 9.30 con la cerimonia inaugurale. Saranno presenti le principali autorità istituzionali e culturali, tra cui la vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani, il sindaco Luca Secondi, il presidente dell’associazione Fabio Nisi, l’assessore Letizia Guerri, il curatore scientifico Giancarlo Mezzetti e il costituzionalista Francesco Clementi. L’apertura sarà accompagnata dall’esecuzione dell’Inno di Mameli della Filarmonica “Puccini” diretta da Nolito Bambini.

Quaranta espositori italiani e stranieri, distribuiti in trentacinque stand, porteranno in mostra manoscritti miniati, incunaboli, cartografia, incisioni moderne e antiche, fino ad arrivare a rarità del XXI secolo. Sarà visitabile anche l’esposizione documentaria “Carta, inchiostro e libertà: la Costituzione Italiana tra memoria e futuro”, con interventi e materiali di particolare rilievo storico.

Il programma prevede inoltre la presentazione del volume di Giovanna Zaganelli e Luca Paladino, dedicato al mito dei Vitelli tra letteratura e arti figurative, realizzata in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia. Fra le sezioni di maggior richiamo spicca “Inchiostro Cagliostro”, con oltre cento pezzi rari tra volumi, incisioni e manifesti sette-ottocenteschi sulla controversa figura del conte di Cagliostro, collezionati dallo storico Loris Di Giovanni.

Accanto a questo nucleo, verrà ospitata la mostra “La petite bibliotheque française”, che racconta la storia della rivista didattica in lingua francese edita a Città di Castello tra anni ’40 e ’60. Negli spazi della Libreria Paci, collegata all’iniziativa, saranno esposti fascicoli originali, disegni preparatori e corrispondenze editoriali, visitabili fino al 12 settembre.

Un momento particolare sarà la consegna alle suore Clarisse Cappuccine della reliquia attribuita a Santa Veronica Giuliani, rinvenuta all’interno di un volume settecentesco da Loris Di Giovanni. Il piccolo involucro di carta, sigillato con timbro a secco, sarà donato durante la mattinata inaugurale.

Il programma collaterale comprende anche un incontro con l’artista Antonino Bove, in dialogo con Bruno Corà, dal titolo “Arte: 10, 10, 123, fine della mortalità”, previsto per sabato 6 settembre alle 18.00 nel salone “delle gesta vitelliane”.

Gli organizzatori sottolineano che la presenza di espositori qualificati, le nuove sezioni documentarie e il prestigioso patrocinio parlamentare rendono questa edizione particolarmente significativa. Il pubblico potrà accedere venerdì 5 settembre dalle 14.30 alle 19.30, sabato 6 settembre dalle 9.00 con inaugurazione ufficiale, e domenica 7 settembre dalle 9.00 alle 19.00.