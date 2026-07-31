Leonardo Pierangeli in Nazionale per gli Europei in Scozia

Il canoista tifernate gareggerà dal 9 al 18 agosto 2026

🚣 Leonardo Pierangeli convocato in Nazionale: l’atleta del Canoa Club Città di Castello parteciperà agli Europei Junior Under 23 di discesa in Scozia, dal 9 al 18 agosto. Arriva da due argenti agli Italiani.

Pierangeli convocato per gli Europei

Una convocazione in Nazionale premia il percorso sportivo di Leonardo Pierangeli, atleta del Canoa Club Città di Castello. Il giovane canoista è stato chiamato a partecipare ai Campionati europei di discesa Junior Under 23, in programma in Scozia dal 9 al 18 agosto 2026.

Pierangeli figura tra gli elementi di punta della società sportiva tifernate presieduta da Tommaso Beccari, con Carlo Bevicini alla guida tecnica. La convocazione rappresenta una nuova tappa per l’atleta e per il club, che nel corso della propria attività ha già portato diversi suoi rappresentanti nelle competizioni internazionali.

L’appuntamento europeo arriverà inoltre a pochi giorni dai risultati ottenuti dal canoista ai Campionati italiani di discesa disputati a Pescantina, in provincia di Verona.

Due medaglie d’argento agli Italiani

Leonardo Pierangeli si presenta all’appuntamento internazionale dopo aver conquistato due medaglie d’argento ai Campionati italiani di Pescantina.

Il primo secondo posto è arrivato nella Canadese C1 Junior maschile, specialità individuale nella quale l’atleta del Canoa Club Città di Castello è riuscito a salire sul secondo gradino del podio nazionale.

Pierangeli ha poi conquistato un altro argento nella Canadese C2 maschile, questa volta gareggiando in coppia con Federico Pellegrini.

I due risultati ottenuti nella competizione nazionale precedono quindi la convocazione per gli Europei Junior Under 23, dove il canoista tifernate sarà chiamato a confrontarsi in un contesto internazionale.

Il lavoro svolto dal Canoa Club

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Canoa Club Città di Castello Tommaso Beccari, che ha collegato la convocazione al lavoro portato avanti dall’atleta negli allenamenti.

“Con questa convocazione si allunga la lista degli atleti del Canoa Club che hanno partecipato a competizioni internazionali, spesso con ottimi risultati”, ha dichiarato Beccari.

Il presidente ha evidenziato come il risultato raggiunto sia maturato attraverso allenamenti costanti, che hanno permesso a Pierangeli di sviluppare la tecnica e migliorare la preparazione fisica e mentale.

Un percorso che, secondo Beccari, ha consentito al giovane canoista di emergere nelle competizioni nazionali fino a ottenere la chiamata per l’appuntamento europeo di agosto.

Un riferimento per gli altri giovani atleti

La convocazione assume rilievo anche per l’intero gruppo del Canoa Club Città di Castello. Il presidente Tommaso Beccari ha infatti richiamato la presenza nella squadra di altri atleti considerati promettenti, sottolineando il ruolo che Pierangeli potrà assumere nei loro confronti.

“Da non dimenticare tutta la squadra di atleti del Canoa Club in cui sono presenti atleti molto promettenti e per i quali Leonardo può diventare un punto di riferimento”, ha aggiunto il presidente.

Il risultato individuale viene così inserito all’interno del lavoro complessivo della società, che prosegue l’attività di preparazione degli atleti nelle diverse specialità della canoa.

La partecipazione agli Europei aggiunge una nuova presenza internazionale alla storia sportiva del sodalizio tifernate.

Le congratulazioni del Comune

Alla soddisfazione della società sportiva si aggiunge quella delle istituzioni cittadine. Il Sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’Assessore allo Sport Riccardo Carletti hanno rivolto le proprie congratulazioni a Leonardo Pierangeli.

Il riconoscimento è stato esteso anche allo staff societario e tecnico del Canoa Club Città di Castello per il lavoro svolto nella preparazione dell’atleta.

“Forza Leonardo”, è il messaggio con cui Luca Secondi e Riccardo Carletti hanno accompagnato il plauso per la convocazione.

La partecipazione alla manifestazione europea rappresenterà quindi anche Città di Castello in una competizione che riunirà giovani atleti impegnati nella canoa discesa.

Europei dal 9 al 18 agosto

L’attenzione si sposta ora sull’appuntamento internazionale in programma dal 9 al 18 agosto 2026 in Scozia, dove Pierangeli sarà impegnato con la Nazionale ai Campionati europei Junior Under 23 di discesa.

La convocazione arriva dopo i due argenti conquistati a Pescantina e rappresenta il riconoscimento del percorso sviluppato attraverso l’attività quotidiana con il Canoa Club Città di Castello.

Per la società presieduta da Tommaso Beccari e per il tecnico Carlo Bevicini, la chiamata di Pierangeli amplia la presenza del club nelle manifestazioni internazionali.

Leonardo Pierangeli si prepara così alla trasferta europea, forte dei risultati ottenuti ai Campionati italiani e con il sostegno della società sportiva e delle istituzioni di Città di Castello.